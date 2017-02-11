​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы

Автор:
​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы

Фото: inform.kz

В Алматы и в близлежащих районах Алматинской области нейтрализованы 2 радикальные группы и 6 экстремистов.

Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел с 13 по 24 января в Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций,передает пресс-служба КНБ РК.

Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Следственные действия продолжаются.

Реализация указанных мероприятий способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения «Универсиады-2017».

Теги: , , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.02.2017, 16:30
  
Глава отдела следственного управления МВД вымогал взятку у пограничников КНБ, чтобы прикрыть их "косяки" 5
10.02.2017, 09:20
  
Выстрелил себе в голову сотрудник КНБ в Актобе 1
08.02.2017, 14:07
  
В КНБ РК разработали план по борьбе с экстремизмом и терроризмом 1
06.02.2017, 09:30
  
Трамп назвал террористическое государство номер один 4
05.02.2017, 14:55
  
Турецкие военные сообщили об уничтожении 33 боевиков ИГИЛ в Сирии
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Акмолинской области насмерть замерзли двое мужчин
В Акмолинской области мужчину держали в рабстве 1
Золото в нижнем белье казахстанка пыталась провезти в Кыргызстан
В Атырау вынесли приговор экс-помощнице прокурора, совершившей самоподжог 1
​В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам»
Выстрелил себе в голову сотрудник КНБ в Актобе 1
В Актобе при получении взятки задержан подполковник МВД 2
Мужчину насмерть переехал грузовой поезд в Мангистау
В Уральске заживо сожгли 45-летнего мужчину 3
Убийца из Тюмени шесть лет прятался в Казахстане
Loading...