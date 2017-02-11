​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы

Фото: inform.kz

В Алматы и в близлежащих районах Алматинской области нейтрализованы 2 радикальные группы и 6 экстремистов.

Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел с 13 по 24 января в Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций,передает пресс-служба КНБ РК.

Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии.

Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек.

При обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Следственные действия продолжаются.

Реализация указанных мероприятий способствовала в том числе обеспечению должного уровня безопасности во время проведения «Универсиады-2017».