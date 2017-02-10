Золото в нижнем белье казахстанка пыталась провезти в Кыргызстан

Гражданку Казахстана задержали в аэропорту Бишкека при попытке провезти золотые украшения, пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу государственной таможенной службы КР.
Сотрудники таможни задержали в аэропорту «Манас» пассажирку рейса, прибывшего из Стамбула.
«У гражданки Казахстана в нижнем белье были спрятаны 328 граммов золотых украшений, не заявленные таможенному органу», - говорится в сообщении.
Все собранные по делу материалы переданы в генеральную прокуратуру КР.
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