Золото в нижнем белье казахстанка пыталась провезти в Кыргызстан

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Как вы относитесь к поправке в Конституции: «каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» вместо «гражданин РК может иметь…»?

Согласен, эта поправка нужна для привлечения в РК иностранных инвесторов. Инвестиции позволят улучшить экономику страны.

Безразлично, она ничего не изменит в моей жизни.

Я категорически против, потому что эта норма позволит иностранцам владеть землей Казахстана, нашим основным богатством.