В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Адил соз».

10 февраля в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в редакции газеты «Трибуна. Саяси калам» и дома у главного редактора издания Жанболата Мамая проходят обыски.

Позднее ИА KazINFO Today сообщило, что Ж.Мамай задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции в рамках расследования дела о хищении средств банка «БТА» Мухтаром Аблязовым.

Связаться с Ж.Мамаем и сотрудниками редакции не удается, т.к. их телефоны отключены. По состоянию на 12.30 10 февраля на сайте Нацбюро по противодействию коррупции информация о задержании Ж.Мамая отсутствует.