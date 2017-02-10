​В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам»

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​В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам»

В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Адил соз».

10 февраля в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что в редакции газеты «Трибуна. Саяси калам» и дома у главного редактора издания Жанболата Мамая проходят обыски.

Позднее ИА KazINFO Today сообщило, что Ж.Мамай задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции в рамках расследования дела о хищении средств банка «БТА» Мухтаром Аблязовым.

Связаться с Ж.Мамаем и сотрудниками редакции не удается, т.к. их телефоны отключены. По состоянию на 12.30 10 февраля на сайте Нацбюро по противодействию коррупции информация о задержании Ж.Мамая отсутствует.

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