В Костанайской области в жилом доме нашли гранату

Найденную в жилом доме гранату Ф-1 обезвредили в Костанайской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«В ходе проведенных специальных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что предмет является ручной противопехотной оборонительной гранатой Ф-1, внешне покрыта коррозией. В 22:45 граната Ф-1 была обезврежена путем подрыва сотрудниками ДВД», - говорится в сообщении.

По данным ДЧС, 8 февраля в 19:12 в селе Елшановка Карабалыкского района в коридоре частного жилого дома по улице Центральная местная жительница обнаружила в шкафу предмет похожий на гранату.

При этом в департаменте по ЧС отметили, что пострадавших нет.