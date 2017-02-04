Мужчина намеренно заразил ВИЧ-инфекцией жену и ребенка в Шымкенте

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Мужчина намеренно заразил ВИЧ-инфекцией жену и ребенка в Шымкенте

Мужчина уже много лет был потребителем иньекционных наркотиков, длительное время состоял на учете в наркодиспансере.

В Шымкенте мужчина намерено заразил ВИЧ-инфекцией жену и ребенка, сообщает Otyrar.kz.

В суде Аль-Фарабийского района оглашен приговор мужчине, который, состоял на учете в СПИД центре и заведомо зная, что он является ВИЧ-инфицированным, заразил вирусом иммунодефицита свою гражданскую жену. От зараженной женщины, которая к тому времени вскармливала молоком своего грудного сына, страшная инфекция передалась и ребенку.

Мужчина приговорен к 4 годам колонии общего режима, но при этом сам он на приговор не явился. Учитывая конфиденциальный статус участников процесса, суд проходил в закрытом режиме. При этом 49-летний подсудимый, в ходе следствия и суда, находился не под стражей, а под подпиской о невыезде.

На прениях он признал свою вину, а вот на оглашение приговора не явился. Как сообщили в суде, ему будет дан определенный срок явиться для отбытия назначенного наказания. В случае, если он не появится, он будет объявлен в розыск.

Жанетта Жазыкбаева, председатель общественного фонда «Защита детей от СПИДа»: «Он признан виновным по Статье 118, часть 3 «Преднамеренное заражение вирусом иммунодефицита, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего». Ему назначено наказание 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил требования о выплате морального ущерба. Он обязан будет выплатить в течении месяца 1,5 миллиона тенге».

Эта история получила огласку летом прошлого года. Тогда в общественный фонд «Защита детей от спида» обратилась молодая женщина. Она оказалась зараженной ВИЧ-инфекцией собственным гражданским мужем. Мужчина уже много лет был потребителем иньекционных наркотиков, длительное время состоял на учете в наркодиспансере. При проверки в СПИД центре в 2001 году у него подтвердился и статус ВИЧ-положительного. Хорошо зная о своей болезни, он все-таки вступил в гражданский брак с молодой женщиной, имеющей на тот момент четырехмесячного малыша. Ни чего не подозревавшая о статусе партнера женщина заразилась вирусом. А потом, через материнское молоко, инфекцию получил и малыш.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Aoifes
Aoifes
вступил в гражданский брак -

Странно, что брак еще может быть негражданским. Я возмущена! Это оскорбление нации и страны. )

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04.02.2017, 13:38
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