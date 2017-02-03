​Девушку, перевозившую наркотики в половых органах, осудили на 5 лет

Приговор огласили в уголовном суде Актобе несколько минут назад, передаёт корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Елену Руденко задержали летом этого года при выходе из автобуса Костанай-Актобе. Девушка призналась, что перевозит наркотики в половых органах. Извлекала она их уже в больнице, вес изъятого героина составил больше 100 грамм.

В суде Елена говорила, что в Костанае искала работу, на автовокзале убегающий от полицейских мужчина бросил на землю свёрток. Она подобрала, опознала в нем героин, спрятала во влагалище, чтобы привезти в Актобе и сдать в полицию.

Судили её за незаконное хранение и перевозку наркотиков. Елена Утверждала в суде, что прохожий не случайно сбросил наркотик на её глазах, это была разыгранная полицейскими подстава. Правда доказательств незаконных действий полиции она не предоставила, суд решил, что подставы не было.

Приговор в законную силу ещё не вступил.