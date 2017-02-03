Писающий полицейский в ЗКО заснул на снегу

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Писающий полицейский в ЗКО заснул на снегу

Полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего полицейского.

В сети появилось новое видео с приключениями полицейского в Аксае. Накануне страж порядка стал антигероем дня, справив нужду во дворе возле детского сада. Этот же сотрудник на другом видео в буквальном смысле превратился в лежачего полицейского, пишет "Уральская неделя".

Полицейский упал на снег в том же дворе и мешал выезду автомобилей. До сих пор неизвестно имя сотрудника полиции, как и то, почему он оказался в таком состоянии.

Пока полицейский плохо, но ещё самостоятельно стоял на ногах, удалось крупным планом снять его лицо.

Пресс-служба ДВД ЗКО сообщила, что в отношении этого сотрудника Аксайской полиции проводится служебная проверка, результаты которой будут известны в ближайшие дни.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Пора за такие вещи наказывать не только сотрудника, но и руководителей. От среднего звена до высшего. плоть до министра. До такого могла довести не водка с пивом а бесконтрольность и ощущение бесконтрольности. Бесконтрольность со стороны непосредственного начальства, допустима от бесконтрольности следующего по рангу и т.д.. На лицо и кадровые ошибки и принявший его на работу, должен ответить за это. Тогда будут включать мозги даже если просил большой человек. с каждым днем все хуже и хуже. Когда же наведут порядок. Этому отморозку я бы баран не доверил а ему доверили защищать людей. раз в форме похоже на службе. в выходные молодежь форму не носит. А вот табельное у него было интересно? 
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03.02.2017, 13:00
фото пользователя Laoshi
Laoshi
После таких выходок "горе-полицейских" у жителей нашей страны меняется отношение к полиции. Интересно он сам понимает, что такими выходками позорит честь мундира и страны? В названии видеоролика ошибка "лежаЦий полицейский" 
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03.02.2017, 13:11
фото пользователя ферзя
ферзя
Такие позорники приходят в полицию не для того чтоб служить, не по зову сердца. И жить как полицейский по присяге не согласные. Форма только это его отождествляет с полицией. А так сал он на эту форму посреди двора. Ему наплевать на честь и совесть. Поэтому надо разобраться с кадровиками которые пропустили эту нечисть в органы. Видно же было что он не полицейский. Так пристроился по блату
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03.02.2017, 13:25
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Laoshi а у Вас разве еще не поменялась))) полиция была всегда для меня больше негативная организация чем положительная. Еще с перестройки основном слышу про косяки, большие малые, грабежи,убийства,мошенничество,взятки и т.п преступлениях оказываются замешаны "бывшие" сотрудники и иногда даже действующие сотрудники полиции. Там эпические возгласы,а если,что Вы побежите к ним или рискуя жизнью давно не впечатляют. Менеджмент больше вкладывает в количество, а не в качество мне кажется, хотя бюджет и бремя их содержания вызывает много вопросов. 
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