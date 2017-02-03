Писающий полицейский в ЗКО заснул на снегу

Полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего полицейского.

В сети появилось новое видео с приключениями полицейского в Аксае. Накануне страж порядка стал антигероем дня, справив нужду во дворе возле детского сада. Этот же сотрудник на другом видео в буквальном смысле превратился в лежачего полицейского, пишет "Уральская неделя".

Полицейский упал на снег в том же дворе и мешал выезду автомобилей. До сих пор неизвестно имя сотрудника полиции, как и то, почему он оказался в таком состоянии.

Пока полицейский плохо, но ещё самостоятельно стоял на ногах, удалось крупным планом снять его лицо.

Пресс-служба ДВД ЗКО сообщила, что в отношении этого сотрудника Аксайской полиции проводится служебная проверка, результаты которой будут известны в ближайшие дни.