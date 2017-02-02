Матери, выбросившей в туалет новорожденную, могут отдать дочь

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Матери, выбросившей в туалет новорожденную, могут отдать дочь

Жительница Жамбылской области, которая год назад родила ребенка в уличном туалете и оставила там умирать, попала под амнистию, передает телеканал КТК.

Судом мамаша была приговорена к полутора годам колонии, но провела там лишь год. Родительских прав женщину не лишили. Поэтому брошенную дочь ей могут отдать. Сейчас малышка в доме ребенка.

В тот январский день маленькая Жансая больше получаса пролежала на дне выгребной ямы. Почти без признаков жизни ее нашли проезжавшие мимо люди. Спасение малышки казалось чудом.

21-летнюю мать задержали практически сразу. В суде женщина каялась, просила оставить ее на свободе и твердила, что совершила всё по неосторожности. Ей грозило до 4 лет колонии, в итоге осудили на полтора.

И вот спустя год женщину освободили досрочно - помогла амнистия. Придет ли она в дом ребенка, где сейчас находится ее дочь, пока неизвестно. Малышку все это время навещала лишь бабушка, которая обещала забрать девочку домой, но за год так и не собрала нужные документы.

«Мать пока материнских прав не лишена, это будет решать суд, будет ли ребенок с матерью или нет. Бабушка постоянно приезжает. Девочка здорова, кушает хорошо, общительна, но настороженно относится к чужим», - рассказала педиатр дома ребенка «Умит» Малика Дуйсеева.

Напомним, 3 января 2016 года женщина, у которой уже есть маленькая дочь, вне брака родила вторую девочку прямо над выгребной ямой придорожного туалета, на трассе в Жамбылской области. Малышку нашли совершенно случайно. Для того чтобы вытащить новорожденную из ямы, спасателям пришлось разбить бетонное покрытие у ее основания. Спасенный ребенок еще двигался, но уже не кричал.

Горе-мамаша была установлена полицейскими 8 января. По предварительной версии - причиной совершенного преступления явились семейные и социально-бытовые проблемы, говорится в сообщении.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
К слепоте Фимиды прибавится еще бестолковость и бесчеловечность. если ребенка отдадут ее убийце. По мне она. достаточно характерно и жестоко, отказалась от ребенка, когда оставила в выгребной яме туалета. Куда там бумажке официальной против этого факта. Думаю не отдадут. ни за что.  
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02.02.2017, 16:36
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