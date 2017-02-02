​В МИД РК подтвердили смерть казахстанца в тайском отеле

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​В МИД РК подтвердили смерть казахстанца в тайском отеле

Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило смерть казахстанца в Таиланде, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

«В ночь на 1 февраля 2017 года в одной из гостиниц города Паттайя, без признаков насильственной смерти, обнаружено тело гражданина Республики Казахстан. В гостиничном номере с погибшим находилась его гражданская жена. В настоящее время местными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - сообщил руководитель пресс-службы МИД, Ануар Жайнаков.

Посольство Казахстана в Таиланде проинформировало родственников погибшего.

Как стало известно, умерший мужчина 1976 года рождения, житель города Алматы. По информации МИД РК, казахстанец со своей гражданской женой прибыл на отдых в Таиланд 20 января 2017 года, и второго февраля пара должна была вернуться в Казахстан.

О смерти казахстанца в гостиничном номере Таиланда стало известно сегодня, 1 февраля.

Как сообщается на портале asiaone.com, персонал отеля был привлечен сильным запахом, идущим из комнаты № 327. Зайдя в номер, сотрудники обнаружили «плачущую тайскую женщину, которая была пьяна и лежала рядом с телом 41-летнего мужчины из Казахстана. Как считает полиция, мужчина к тому времени был мертв уже более суток».

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