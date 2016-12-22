​Пострадавшая из-за сгоревшего айфона уточнила: он не был на зарядке

Фото из открытых источников.

Ардак Орынбасарова, жительница Актобе, с 18 декабря с ожогами лежит в больнице. У нее обожжены ноги, руки, спина и лицо. По словам врачей, 30 % тела, сообщает "Диапазон".

Девушка пострадала из-за загоревшегося айфона. В доме возник пожар, девушка в это время спала, было это около 3 ночи.

- "Айфон 5S" не был на зарядке. Он лежал рядом на кровати, она у меня двуспальная, уточнила Ардак. - Мне надо было утром на мероприятие, и я приготовила все вещи, даже шубу сняла с вешалки. А ночью меня будто толкнули. Когда проснулась, кровать уже горела. Пожар пошел от айфона, но он не был на зарядке. Зарядка сгорела из-за пожара. Ко мне уже приходили из салона сотовой связи, где я покупала айфон. Я не собираюсь нажиться из-за того что произошло, но во всем надо разобраться.