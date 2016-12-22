В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27

В результате инцидента пострадал летчик, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сегодня, 21 декабря, во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Инцидент произошел в Алматинской области, под Талдыкорганом.

Ведомство опубликовало официальный комментарий относительно авиационного инцидента

Как утверждается в комментарии, летчик майор Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время состояние летчика удовлетворительное. Причины и обстоятельства инцидента выясняет комиссия, назначенная Министром обороны РК.

Летчик майор Искаков имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.