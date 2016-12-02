В ЮКО у 102 детей обнаружили ВИЧ

В Южно-Казахстанской области готовятся к тому, чтобы сообщить 102 детям о том, что они ВИЧ-инфицированы, передает Otyrar.kz.

В конце этого года и в следующем году узнать о своем ВИЧ-диагнозе предстоит 102 детям. Многие из них родились в 2004 - 2005 году. Это дети, которые были заражены ВИЧ по вине врачей в больнице города Шымкента в 2006 году. Наступил момент, когда им надо сообщить об их диагнозе. В Казахстане о ВИЧ-инфицировании ребенку рассказывают в 11-12 лет. Такой возрастной порог утвержден.

Психолог шымкентского реабилитационного центра «Мать и дитя» Улбосын Абдраимова считает правильным, когда ВИЧ-инфицированный ребенок узнает о своем диагнозе в 11-12 лет. Ребенку это легче дается, если об этом станет известно в переходный период, он может замкнуться, говорит она.

По словам психолога, реабилитационный центр до этого года о диагнозе сообщал лишь трем-четырем детям в год. В этом году о диагнозе услышали 59 детей.

«Мы опасаемся, что у нас не хватит времени и возможности сообщить о диагнозе более 100 детям. Не сообщать также нельзя - возраст уже подошел. Каждому ребенку нужно уделить время и внимание. Также нужны деньги для проведения групповой работы с детьми. Это - большая проблема. Прежде такой проблемы не было. Специального проекта нет. Нужен социальный проект. Сообщение о диагнозе в этом возрасте далось бы легче», - говорит специалист.

Председатель фонда «Защитим детей от СПИДа» Жанетта Жазыкбаева согласна со сказанным Улбосын Абдраимовой.

«Родители используют разные уловки, чтобы дать препараты детям. Иногда дети отказываются пить лекарства. В России детям о диагнозе сообщают в 7-8 лет. Мы сообщаем в 11-12 лет. Из-за халатности врачей в 2005-2006 годы в Шымкенте произошло массовое заражение ВИЧ. Основная часть зарегистрированных у нас детей - это те самые дети. Им исполнилось 11-12 лет. Нужна специальная подготовка для проведения работы по сообщению диагноза», - говорит Жазыкбаева.

По данным центра «Мать и дитя» на ноябрь 2016 года, в ЮКО на учете стоит 224 ребенка с ВИЧ в возрасте до 15 лет, в том числе восемь детей, зараженных ВИЧ в этом году и восемь детей в прошлом году. Из 224 детей 212 - дети в возрасте 5-15 лет.