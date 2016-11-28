Прокурор попросил для подозреваемого в убийстве трех братьев в Алматинской области пожизненный срок

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Прокурор попросил для подозреваемого в убийстве трех братьев в Алматинской области пожизненный срок

Близится к завершению судебный процесс по убийству трех братьев в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

Сегодня главный государственный обвинитель попросил пожизненное заключение главному подозреваемому Талгату Сулейменову. Второму подозреваемому Мурату Оналбаеву прокурор запросил назначить наказание в виде 24 лет заключения. Бакыт Байкасымов, который обвиняется в недонесении, может провести за решеткой 4 года.

Напомним, в Карасайском районном суде рассматривается резонансное дело по убийству трех братьев. Как сообщалось, потерпевшая сторона затребовала возмещения морального ущерба в 45 млн тенге, а также потребовала приговорить подсудимых к смертной казни.

18 сентября трое мужчин выехали на рынок в Узынагаш, чтобы продать скот, но домой они так и не вернулись. Тогда родственники обратились с заявлением в полицию.

По данным ДВД Алматинской области, мужчины были найдены мертвыми. Как стало известно, их нашли со следами насильственного характера. Их тела были закопаны в песке в 270 км от Алматы (в 200 км от села Узынагаш). Одному из братьев выстрелили в голову, а двум другим - в сердце. У погибших сиротами остались 8 детей.

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