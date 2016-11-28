Обвиняемым в групповом изнасиловании в Есике вынесли приговор

Осужденные получили разные сроки: от 8 до 10 лет в колонии общего режима.

В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области оглашен приговор по уголовному делу о групповом изнасиловании, произошедшем 14 августа в городе Есик, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Напомним, на скамье подсудимых были двоюродные братья Ербол Ермеков (1984 г.р.) и Алмас Ермеков (1987 г.р.), Елтай Нурбол (1994 г.р.), Асхат Бектурсын (1994 г.р.). Они обвинялись по статьям изнасилование, насильственные действия сексуального характера, похищение и хулиганство УК РК. Гособвинитель на прениях просил всех приговорить к 11 годам лишения свободы.

На основании исследованных в суде доказательств братья Ермековы, Елтай и Бектурсын признаны виновными в совершении следующих преступлений:

- Ермеков Ербол - по ст.ст.125 ч.2 п.1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120 ч.2 п.1 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РК.

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По ст. 121 ч.2 п.1 (Насильственные действия сексуального характера) УК Ермеков Ербол признан невиновным и оправдан за недоказанностью.

- Ермеков Алмас признан виновным по ст.ст.125 ч.2 п.1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120 ч.2 п.1 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 121 ч.2 п.1 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК РК.

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно ему определено 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима.

Вещественное доказательство – автомашина марки «Infinity FX 37», золотистого цвета, принадлежащая осужденному Ермекову А. конфискована в доход государства, как орудие преступления при совершении похищения потерпевшей.

- Елтай Нурбол признан виновным по ст.ст.125 ч.2 п.1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120 ч.2 п.1 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 293 ч.2 п.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК РК.

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно ему определено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По статье ст. 121 ч.2 п.1 УК признан невиновным и оправдан за недоказанностью.

- Бектурсын Асхат признан виновным по ст.ст.125 ч.2 п.1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120 ч.2 п.1 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 121 ч.2 п.1 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и 293 ч.2 п.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК РК.

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.58 УК путем частичного сложения наказаний окончательно ему назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вечером 14 августа в городе Есик Алматинской области четверо парней похитили и изнасиловали девушку по имени Жибек. Отчаявшаяся мать в социальных сетях опубликовала видеообращение к общественности, опасаясь, что дело могут закрыть. После широкого общественного резонанса расследование было взято на особый контроль ДВД Алматинской области и передано следователям центрального аппарата департамента.