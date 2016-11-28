​Студента отправили за решётку на 5 лет за призывы к джихаду

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​Студента отправили за решётку на 5 лет за призывы к джихаду

Аудиозаписи с пропагандой терроризма нашли на его страничке в соцсети, сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Сегодня, 28 ноября, в уголовном суде Актобе за пропаганду терроризма студента колледжа строительства и бизнеса Маулида Еменова приговорили к 5 годам заключения.

Отбывать срок Еменов будет в колонии общего режима, уточнили в пресс-службе облсуда. Гособвинитель Багдат Байтурин просил для него 8 лет заключения.

После оглашения Маулид и его мама плакали, такое наказание стало для них шоком, хотя суд и дал наказание меньше, чем просил прокурор. Из материалов уголовного дела следует, что на личной страничке Еменова в соцсети обнаружили аудиозаписи на русском и арабском языке, нашиды (религиозные песнопения - прим.). Записи призывали к джихаду, пропагандировали терроризм. Они были в свободном доступе и любой желающий мог прослушать их.

По информации следствия, Еменов исповедовал радикальное религиозное течение. Сам Маулид Еменов говорил, что стал верующим с февраля 2016 года, читал 5-тикратный Намаз.

- Я ничего не распространял и не передавал. Я никого не призывал ни к чему, не думал, что так получится, нечаянно вышло. Прошу прощения у мамы, брата, у всех. Прошу строго не наказывать, - говорил в прениях Еменов.

Учится хорошо, получает стипендию, общителен, мама воспитывает его без мужа, так о нем написали в характеристике преподаватели колледжа.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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