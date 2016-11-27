ДВД не будет платить вдовам зарплату погибших при исполнении сотрудников

вдовам погибших полицейских суд отказал в выплате утраченного заработка для их детей, пишет газета "Диапазон".

В 2009 году в Хромтау при задержании двух молодых пьяных мужчин погиб участковый инспектор. Летом 2011 года в схватке с радикалами погибли ещё четверо полицейских: двое сотрудников РОВД, один спецназовец и один сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом ДВД области.

Летом 2012 года трое радикалов убили дорожного полицейского. Весной этого года вдовы полицейских узнали, что кроме получаемого ими пособия по потере кормильца, выплат из республиканского бюджета, они имеют право на ежемесячные выплаты утраченного заработка их мужей от ДВД области. Эти деньги предназначены для их детей до момента их совершеннолетия. Право на получение утраченного заработка прописано в статье 941 Гражданского кодекса.

Вдовы рассказали, что за эти годы не вышли замуж, сами воспитывают детей. Естественно, выплаты, которые они получают от государства на многое не хватает. А утраченный заработок помог бы их семейному бюджету. Полицейские погибли, защищая простой народ и государство. А значит и государство должно помочь им в воспитании детей. Так будет справедливо, считали вдовы.

Вдовы погибших полицейских обратились по вопросу выплат утраченного заработка в ДВД, но там им объяснили, что в бюджете на это средства не заложили, посоветовали обратиться в суд. Они подали иск на ДВД, кроме утраченного заработка требовали и компенсации морального вреда, так как все эти годы им не разъяснили, на какие ещё выплаты они имеют право. Ответчиками в суде кроме ДВД проходили департамент социальной защиты и миграции и государственный фонд социального страхования. Истцы сообщили суду, что в Таразе вдова полицейского подала такой же иск, суд его удовлетворил. Представитель актюбинского ДВД иск не признала и попросила суд сделать перерыв. Из ДВД направили в МВД запрос с просьбой разъяснить и выработать единые положения о выплатах утраченного заработка.

24 ноября гражданский суд Актобе вынес решение по резонансному делу. Всем 6 вдовам суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщили корреспонденту "Диапазона" в суде. Ни компенсации за моральный ущерб, ни утраченного заработка своих мужей они не получат. Решение суда пока не вступило в законную силу.