​За ориентировку с невиновным в теракте с ДВД Костанайской области взыскали 100 тысяч тенге

Эту сумму получит сельский слесарь, фото которого ошибочно попало в ориентировку с террористами, передает корреспондент "Диапазона".

Напомним, после 5 июня в соцсетях появилась ориентировка из 19 человек, подписанная ДВД Костанайской области. К ней шло пояснение, что разыскиваемые могут быть причастны к теракту, либо что-то знать о его участниках. Ориентировку перепечатали республиканские информагенства, газета "Диапазон".

В ориентировку ошибочно попал сельский слесарь Самат Кожаниязов. Его брат попал в ориентировку с погибшими террористами, хотя он живой, и тоже отношения к терактам не имел. Самат Кожаниязов потребовал с ДВД и газеты "Диапазон" 10 миллионов тенге за причинённые моральные страдания.

По делу назначали судебную психолого-филологическую экспертизу. Эксперты установили, что в ориентировке не утверждается, что Самат Кожаниязов террорист.

В ходе разбирательств в суде выяснилось, что спорную ориентировку составили в ДВД Костанайской области. А сотрудник УБОПА ДВД Костанайской области Семёнов сфотографировал ее на телефон и разослал коллегам из соседних областей. Позже ориентировка попала в открытый доступ в Интернет.

Представитель ДВД Костанайской области пояснил, что на самом деле ориентировка была для внутреннего пользования. Сотрудника ДВД Семёнова хотели привлечь к дисциплинарной ответственности, но он подал рапорт на увольнение. Уголовное дело на него заводили, но прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Сегодня, 25 ноября гражданский суд в Актобе вынес решение по резонансному делу об ориентировках. В пользу истца Самата Кожаниязова с ДВД Костанайской области взыскали 100 тысяч тенге. В исковых требованиях истца к ДВД Актюбинской области и к газете "Диапазон" суд отказал.