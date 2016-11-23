Два майора рискуют оказаться в тюрьме из-за теракта в Актобе

В Актобе под суд попали двое военнослужащих, которые дежурили в день теракта 5 июня.

Офицерам грозит до пяти лет лишения свободы. Их обвиняют в нарушении правил несения внутренней службы, повлекшем тяжкие последствия, передает КТК.

Оба фигуранта - майоры. 5 июня, когда на войсковую часть 6655 напали террористы, они как раз дежурили.

Судя по статье, которую вменяют подозреваемым, военные повели себя не так, как того требует устав. Один из них уже признал вину. А вот майор Кайнар Тастамбеков уверен, что действовал строго по инструкции: оповестил по телефону ДВД, региональное командование и даже якобы спас от пуль двух солдат.

После теракта он сразу же уволился, но вместе с коллегой попал под следствие. Процесс над военными будет проходить в открытом режиме. Главные судебные разбирательства назначены на ближайший четверг.

Остальным фигурантам дела по теракту 5 июня приговор суд вынесет 28 ноября.