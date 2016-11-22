Материалы дела об убийстве Ерасыла Аубакирова попали в Сеть

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Материалы дела об убийстве Ерасыла Аубакирова попали в Сеть

Кадры проливают свет на события, произошедшие в феврале этого года.

Материалы дела об убийстве Ерасыла Аубакирова попали в интернет. Допросы свидетелей и обвиняемых, очные ставки и следственные эксперименты. Каждый из участников этой истории рассказывает свою версию случившегося в подробностях, которые по этическим нормам в эфире не расскажешь, передает 31 канал.

Допросы, следственные эксперименты, показания свидетелей, очные ставки - материалы, которые прежде значились секретными, теперь находятся в общем доступе. Больше 40 роликов об убийстве Ерасыла Аубакирова. Это кадры допроса Айым Мейрбаевой - родной сестры Аяна Мейрбаева. Он был главным подозреваемым в убийстве студента, но в итоге оказался потерпевшим. Почему, впервые рассказывает его сестра. По словам Айым Мейрбаевой, в тот день брат поехал на деловую встречу. Бывший однокурсник Нурбек Ажимбай якобы пообещал организовать сделку по продаже недвижимости. Подъехав к коттеджу, Аян заподозрил неладное и отправил сестре сообщение с адресом.

На помощь к брату Айым Мейрбаева приехала слишком поздно: он стоял во дворе коттеджа и бился в истерике. Детали того, что произошло в коттедже, он рассказал позже. На этих кадрах Мейрбаев рассказывает свою версию случившегося. По его словам, едва оказавшись в коттедже, некие мужчины в масках надели ему на голову пакет, связали руки, повалили на пол и насильно поили алкоголем. Позже перенесли в одну из спален на втором этаже. В комнате над ним надругались. А когда он пришел в чувства - указали на Ерасыла Аубакирова.

После этого и появилось это видео, которое снял кто-то из присутствовавших. Со слов Аяна, убежать ему удалось, когда его оставили в комнате одного.

Совсем иную историю поведал Нурбек Ажимбай, признанный судом организатором убийства студента-медика. Он рассказал, что в коттедж его и двух его знакомых пригласил сам Аян Мейрбаев. Они должны были обеспечивать его безопасность. Когда же свидание с Ерасылом состоялось, Аян сначала избил студента, а затем предложил его убить.

Еще один фигурант дела - Виталий Шерстенев - на следственном эксперименте дает показания против Аяна Мейрбаева, но уже на допросе выдает противоположную версию.

Однозначных выводов после просмотра роликов сделать невозможно. Как материалы дела попали в открытый доступ - вопрос открытый. В сеть их выложил казахстанский правозащитник, по словам которого, файлы ему предоставил отец главного обвиняемого Нурбека Ажимбая. А тому, в свою очередь, их передал следователь. Ни в генпрокуратуре, ни в МВД ситуацию пока не комментируют.

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