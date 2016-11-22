Мужчина скончался на глазах у пассажиров автобуса в Актобе

Трагический случай произошел 20 ноября с 44-летним жителем Актобе в одном из автобусов города, сообщает "Диапазон".

Как сообщили в скорой, мужчина зашел в автобус на остановке "Электрон" и едва успев присесть, почувствовал недомогание и стал задыхаться. Однако никто из рядом находящихся пассажиров не обратил на это внимание.

В районе "Космоса" одна из бабушек все же заметила, что мужчина с красным лицом держится за горло, и начинает закатывать глаза. Она незамедлительно вызвала скорую.

"Когда бригада скорой помощи приехала на место, мужчина лежал на остановке без сознания. Нами была зафиксирована внезапная смерть от асфиксии. Как выяснилось позже, мужчина приехал в Актобе не так давно. Был женат, но совсем недавно развелся, и является безработным. Вместе с братом снимал квартиру в городе", - рассказала замглавврача станции скорой медпомощи Дастан Неталиева.

В ДВД области по этому поводу никаких комментариев не дали.