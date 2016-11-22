Мужчина скончался на глазах у пассажиров автобуса в Актобе

Автор:
Мужчина скончался на глазах у пассажиров автобуса в Актобе

Трагический случай произошел 20 ноября с 44-летним жителем Актобе в одном из автобусов города, сообщает "Диапазон".

Как сообщили в скорой, мужчина зашел в автобус на остановке "Электрон" и едва успев присесть, почувствовал недомогание и стал задыхаться. Однако никто из рядом находящихся пассажиров не обратил на это внимание.

В районе "Космоса" одна из бабушек все же заметила, что мужчина с красным лицом держится за горло, и начинает закатывать глаза. Она незамедлительно вызвала скорую.

"Когда бригада скорой помощи приехала на место, мужчина лежал на остановке без сознания. Нами была зафиксирована внезапная смерть от асфиксии. Как выяснилось позже, мужчина приехал в Актобе не так давно. Был женат, но совсем недавно развелся, и является безработным. Вместе с братом снимал квартиру в городе", - рассказала замглавврача станции скорой медпомощи Дастан Неталиева.

В ДВД области по этому поводу никаких комментариев не дали.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.11.2016, 09:48
  
Шестеро детей ​погибли, 23 ранены в аварии школьного автобуса в США
20.11.2016, 20:03
  
Автобус с гражданами Узбекистана застрял в Актюбинской области 1
19.11.2016, 17:05
  
Отвалившаяся дверь автобуса придавила алматинку
16.11.2016, 22:01
  
10 ноября в облбольнице умерли сразу две роженицы 36
16.11.2016, 18:01
  
В автобусах нужно не цены поднимать, а учёт наладить 6
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
жутко. принцип невмешательства. отреагируй кто-нибудь сразу может и спасли.
Ответить
22.11.2016, 16:09
фото пользователя dvetrintsev
dvetrintsev
согласен с вами, полная безответственность
Ответить
22.11.2016, 16:25
Последние новости раздела
Материалы дела об убийстве Ерасыла Аубакирова попали в Сеть
Опубликованы кадры, снятые незадолго до смерти изнасилованной Вики из Актау 2
Скончалась изнасилованная в Актау 6-летняя девочка 1
Обвиняемые в теракте 5 июня просят не сажать их пожизненно 10
Полиция расследует смерть брата предполагаемого педофила из Актау
Арестовали руководителей АО "Байтерек DEVELOPMENT"
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Костанайской области
На рынке в Алматы из-за снега обвалилась кровля. Есть пострадавшие
Автобус с гражданами Узбекистана застрял в Актюбинской области 1
Подозреваемому в изнасиловании 6-летней девочки в Актау продлили срок ареста