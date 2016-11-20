Автобус с гражданами Узбекистана застрял в Актюбинской области

Остановка произошла из-за поломки автобуса Setra.

Пассажирский автобус с 45 пассажирами, гражданами республики Узбекистан, следовал из Шымкента в Казань.

"Произошла остановка из-за технической неисправности автобуса Setra. Силами отдела по чрезвычайным ситуациям Иргизского района эвакуировано 45 человек, из них в трассовый медико-спасательный пункт "Калыбай" 21 человек, в пункт обогрева "Жансая" п. Калыбай 24 человека", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

Также, 19 ноября, в 19:45 в Шетском районе на 904 километре трассы "Алматы-Екатеринбург" из-за технической неисправности произошла остановка пассажирского автобуса марки Mercedes, следовавший по маршруту Астана-Сарыагаш (59 пассажиров, из них 6 детей). Силами Департамента по ЧС Карагандинской области люди эвакуированы в п.Аксу-Аюлы.