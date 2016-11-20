Автобус с гражданами Узбекистана застрял в Актюбинской области

Автор:
Автобус с гражданами Узбекистана застрял в Актюбинской области

Остановка произошла из-за поломки автобуса Setra.

Пассажирский автобус с 45 пассажирами, гражданами республики Узбекистан, следовал из Шымкента в Казань.

"Произошла остановка из-за технической неисправности автобуса Setra. Силами отдела по чрезвычайным ситуациям Иргизского района эвакуировано 45 человек, из них в трассовый медико-спасательный пункт "Калыбай" 21 человек, в пункт обогрева "Жансая" п. Калыбай 24 человека", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.

Также, 19 ноября, в 19:45 в Шетском районе на 904 километре трассы "Алматы-Екатеринбург" из-за технической неисправности произошла остановка пассажирского автобуса марки Mercedes, следовавший по маршруту Астана-Сарыагаш (59 пассажиров, из них 6 детей). Силами Департамента по ЧС Карагандинской области люди эвакуированы в п.Аксу-Аюлы.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.11.2016, 17:05
  
Отвалившаяся дверь автобуса придавила алматинку
16.11.2016, 18:01
  
В автобусах нужно не цены поднимать, а учёт наладить 5
07.11.2016, 10:29
  
Боеприпасы и пистолеты обнаружили в автобусе на границе Казахстана и Кыргызстана
02.11.2016, 21:59
  
Автопарк хочет повысить цену проезда до 100 тенге 38
02.11.2016, 12:45
  
Автобус на полном ходу сбил 12 человек ​в Таиланде
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя 1870
1870
Малая родина работает. Но, по снимку (не принципиально конечно, где снято), явно это не Калыбай. Таких сосен (насколько понятно по фото) там не помню вообще.
Ответить
20.11.2016, 20:36
Последние новости раздела
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Костанайской области
На рынке в Алматы из-за снега обвалилась кровля. Есть пострадавшие
Подозреваемому в изнасиловании 6-летней девочки в Актау продлили срок ареста
В Кокшетау нашли повешенным девятилетнего мальчика 2
В Кокшетау в ведре с водой утонул ребенок
Может кто-то подпилил - глава МВД об обрушении на ЭКСПО 12
Женщина, избившая грудничка, приезжала в Казахстан на заработки
"Байтерек Девелопмент" сделал заявление после задержания руководства 2
На взятке в 28 млн тенге поймали руководителей АО «Байтерек DEVELOPMENT»
Избивавшую младенца женщину нашли в Узбекистане