"Байтерек Девелопмент" сделал заявление после задержания руководства

АО «Байтерек Девелопмент» сделал заявление после информации о задержании руководства компании по фактам получения взяток, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что заместитель председателя правления АО «Байтерек Девелопмент» Джакупов А., руководитель департамента дирекции государственно-частного партнерства Айтимбетов Б.и управляющий директор Сариев Г. наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

В свою очередь, в компании заявили, что в июне 2016 года АО «Байтерек Девелопмент» приступило к изучению и анализу процедур прохождения документов, касающихся строительства объектов по государственной программе «Нурлы жол». В связи с обращениями застройщиков о наличии проблем в виде предоставления «посреднических» услуг при заключении договоров, компанией был выработан новый алгоритм обеспечения прозрачности принимаемых решений.

«21 сентября АО «Байтерек Девелопмент» в Астане проведено совещание с 44 строительными компаниями, в ходе которого были детально обсуждены все обращения застройщиков, в частности, жалобы на наличие «консультантов», обещающих участие в госпрограмме в обмен на квартиры либо денежное вознаграждение. В свою очередь, компания заверила подрядчиково нулевой терпимости к малейшим фактам коррупции, открытому подходу по принятию решений при заключении сделок, а также запуске специальной горячей линии», - говорится в сообщении.

После чего в «Байтерек Девелопмент» приступили к автоматизации всех ключевых бизнес-процессов с целью исключения человеческого фактора и коррупционной составляющей.

Также офис компании оборудовали стеклянным кабинетом для проведения переговоров, который оснащен всей необходимой аудио, видео аппаратурой с фиксацией переговоров. Сотрудникам запретили проводить официальные переговоры на нейтральной территории.

Разработаны и внедрены технические карты бизнес-процессов по рассмотрению и отбору проектов, исполнению условий договоров, процедурам оплаты, вводу жилья в эксплуатацию, а также реализации и распределению арендного и кредитного жилья.