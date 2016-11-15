Места преступлений обозначили на карте в Актобе

Автор:
Места преступлений обозначили на карте в Актобе

Можно будет в любое время зайти на портал информационного сервиса и узнать о самых опасных местах своего города. Новшество также поможет полицейским оперативнее реагировать на совершённые преступления.

На официальном сайте прокуратуры заработала новая услуга - карта преступности. Она в режиме реального времени демонстрирует, где и какого рода преступление было совершено, сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Данные обновляются не позднее одной недели после совершения преступления, а информация разделена по видам уголовных проступков: кражи, грабежи, мошенничество, убийства и другие. Новшество внесли, для того чтобы наглядно показать, какие районы требуют большего внимания полицейских.

Горожане смогут самостоятельно узнавать самые опасные места своего района. Это будет стимулировать объединения собственников квартир и КСК на принятие мер безопасности в домах, вплоть до установки видеокамер, работы консьержей. Также, сервис может помочь при приобретении недвижимости, поскольку одним из критериев выбора является безопасность района, в котором она расположена.

Смотрите карту преступности на сайте infopublic.pravstat.kz.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.11.2016, 13:25
  
11-летнего мальчика-аутиста убили возле Талдыкоргана
30.09.2016, 12:32
  
Замгенпрокурора рассказал о влиянии теракта 5 июня на криминогенную обстановку Актобе 8
06.09.2016, 17:19
  
Запрет абортов в Казахстане грозит ростом криминала 1
22.07.2016, 13:04
  
Генпрокуратура закрывает тысячи дел против бизнесменов, в которых изначально не было криминала
01.07.2016, 14:48
  
В России мужчина заказал убийство сбежавшей от него невесты 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя 1870
1870
безопасно там, где нет людей... (см. карту).
Ответить
15.11.2016, 12:45
Последние новости раздела
Жертвой еще одного педофила стала 8-летняя девочка в ВКО
В Костанае водителю внедорожника упавшего в траншею грозят штраф и лишение прав
Появилось фото предполагаемого убийцы 8-летней девочки в ВКО
В Карагандинской области растет число ВИЧ-инфицированных
Врачи выяснили причину отравления 28 человек в Уральске
68-летнего мужчину задержали за звонок о бомбе в Актобе 1
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 8-летней девочки 4
В ВКО пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой
Гендиректора "Актобе" Васильева взяли под домашний арест
Мужские разборки закончились смертью в Алматы 2