Места преступлений обозначили на карте в Актобе

Можно будет в любое время зайти на портал информационного сервиса и узнать о самых опасных местах своего города. Новшество также поможет полицейским оперативнее реагировать на совершённые преступления.

На официальном сайте прокуратуры заработала новая услуга - карта преступности. Она в режиме реального времени демонстрирует, где и какого рода преступление было совершено, сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Данные обновляются не позднее одной недели после совершения преступления, а информация разделена по видам уголовных проступков: кражи, грабежи, мошенничество, убийства и другие. Новшество внесли, для того чтобы наглядно показать, какие районы требуют большего внимания полицейских.

Горожане смогут самостоятельно узнавать самые опасные места своего района. Это будет стимулировать объединения собственников квартир и КСК на принятие мер безопасности в домах, вплоть до установки видеокамер, работы консьержей. Также, сервис может помочь при приобретении недвижимости, поскольку одним из критериев выбора является безопасность района, в котором она расположена.

Смотрите карту преступности на сайте infopublic.pravstat.kz.