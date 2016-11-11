Жестоко избившая грудничка женщина разгневала Казнет

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Жестоко избившая грудничка женщина разгневала Казнет

Пользователей казахстанских соцсетей привело в ярость видео, на котором неизвестная женщина жестоко бьет по лицу грудного младенца, требуя от него перестать плакать. Ничего не понимающий малыш захлебывается от рыданий, но бессердечную особу это не останавливает.

Ролик был опубликован в Instagram, передает Нур.кз.

Камера запечатлела, как некая женщина непрерывно бьет плачущего малыша по лицу, требуя перестать плакать. То, что ребенок, возможно, еще даже не понимает ее слов, "героиню" видео не трогает.

Не сумев добиться своего, она в результате начинает наносить удары безостановочно.

Кем женщина приходится младенцу - родственницей или няней - неизвестно.

В соцсетях ролик вызвал огромный резонанс.

Пользователи Казнета, переполненные состраданием и жалостью к ребенку, потребовали разыскать бессердечную женщину и немедленно привлечь ее к ответственности.

Возмутили интернет-пользователей и действия "оператора". Они отметили, что он, вместо того, чтобы защитить малыша от подобной жестокости, просто снимал происходящее на камеру.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя Твист.
Твист.
Писец просто! Нет-нет детям выдаю целебные поджопники, это очень помогает, если в меру. Но! Мои дети уже всё понимают, с грудничком такого категорически нельзя делать!
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11.11.2016, 15:05
фото пользователя pcproman
pcproman
Очень похоже это на фейк.
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11.11.2016, 15:33
фото пользователя Малинка
Малинка
Да нет,не фейк.Видно же как диван аж прогибается и ребенок подпрыгивает.Сотрясение обеспечено ему.Она его бьет как раз по родничку.
Лишить надо эту мразь прав материнских.
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11.11.2016, 16:28
фото пользователя pcproman
pcproman
Если так же куклу (реалистичную) положить и дубасить, будет так же подлетать. Я конечно не утверждаю фейковость, но и не могу сказать что это реально.
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11.11.2016, 17:02
фото пользователя Малинка
Малинка
пересмотрела,похоже на куклу.Руки странно не шевелятся.Один раз на середине видео приподнялась рука и все,в одном положении.
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11.11.2016, 17:21
фото пользователя pcproman
pcproman
Вот о чём я и говорю. Сейчас мода троллить общественность, с целью вызвать желчную реакцию. Ну тут уже пусть полиция разбирается, правда это или монтаж.
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11.11.2016, 17:27
фото пользователя taxsist2
taxsist2
ждем реакции соответствующих органов.
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11.11.2016, 17:58
фото пользователя Zhanarik
Zhanarik
Господи, куда Мир катится?!no Изо дня в день, то малышей избивают, то животных мучают. Люди походу озверели совсем. И всё это в инет выкладывать успевают! А те, кто всё это снимает, вообще видимо без мозгов.angry
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11.11.2016, 16:09
фото пользователя saishan
saishan
Досмотреть не смог, тварь, как рука только поднимается. Да пусть у нее эти самые руки и отсохнут. Животное.
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