Жестоко избившая грудничка женщина разгневала Казнет

Пользователей казахстанских соцсетей привело в ярость видео, на котором неизвестная женщина жестоко бьет по лицу грудного младенца, требуя от него перестать плакать. Ничего не понимающий малыш захлебывается от рыданий, но бессердечную особу это не останавливает.

Ролик был опубликован в Instagram, передает Нур.кз.

Камера запечатлела, как некая женщина непрерывно бьет плачущего малыша по лицу, требуя перестать плакать. То, что ребенок, возможно, еще даже не понимает ее слов, "героиню" видео не трогает.

Не сумев добиться своего, она в результате начинает наносить удары безостановочно.

Кем женщина приходится младенцу - родственницей или няней - неизвестно.

В соцсетях ролик вызвал огромный резонанс.

Пользователи Казнета, переполненные состраданием и жалостью к ребенку, потребовали разыскать бессердечную женщину и немедленно привлечь ее к ответственности.

Возмутили интернет-пользователей и действия "оператора". Они отметили, что он, вместо того, чтобы защитить малыша от подобной жестокости, просто снимал происходящее на камеру.