Изнасилованной 6-летней Вике из Актау врачи подтвердили диагноз "смерть мозга"

Ранее об этом диагнозе в письме президенту Казахстана писала бабушка Виктории Анжелика Насирова.

У изнасилованной девочки из Актау отсутствует жизнедеятельность головного мозга. Такое заявление сделали ее лечащие врачи на специальном брифинге для журналистов, сообщает Today.kz.

"К сожалению, состояние маленькой пациентки очень тяжелое. Мы констатируем факт отсутствия жизнедеятельности функций головного мозга", - сообщил в ходе пресс-конференции медицинский директор КФ UMC Сандро Венто.

Иностранный специалист отметил, что в казахстанские врачи сделали все возможное для лечения ребенка. "В течение двух месяцев врачей Вики консультировали специалисты из многих стран, которые согласились с выбранным методом лечения, и пришли к выводу, что такую тактику лечения проводили бы в любом госпитале мира", - сказал Венто.

Несколько раз в день медики проводят анализ жизнедеятельности головного мозга Вики.

"Мы не можем зарегистрировать функции головного мозга. Оценка проводится несколько раз в день. К сожалению, мы должны признать тот факт, что все усилия, которые были приложены на протяжении последних 79 дней пребывания Виктории в стационаре, не имели успеха", - сообщила заведующая отделом неврологии Национального научного центра материнства и детства Алтыншаш Жаксыбаева.

Ранее о диагнозе "смерть мозга", поставленном Вике, писала Президенту РК ее бабушка Анжелика Насирова. Женщина отметила, что родные малышки не могут получить утверждение в Министерстве здравоохранения и социального развития РК для того, чтобы согласовать проведение нового вида исследования. Несмотря на то, что врачи фиксируют смерть клеток головного мозга, аппараты искусственной жизнедеятельности продолжают работать.

"У ребенка выявлена смерть клеток головного мозга. (..) В дальнейшем мы будем поддерживать ее жизнь искусственными аппаратами жизнедеятельности, вводить препараты и продолжать лечение. Сколько будет продолжаться это лечение, сейчас сказать тяжело. Пищеварительные функции и остальные функции у девочки сохранились. Мы будем продолжать оказывать помощь в дальнейшем", - уточнил заведующий отделением ОДАРИТ ННЦМД Асхат Сапаров.

Одна из зарубежных клиник приложила экспериментальный метод лечения малышки.

"Мы получили предложение от одной частной зарубежной компании. К сожалению, мы должны сказать, что не получили подтверждения научного доказательства их метода. Более того, я хочу сказать, что этот метод вызывает большие сомнения. Это небезопасно и не представляется возможным", - добавил декан школы медицины Назарбаев Университета Массимо Пигнателли.

Мама шестилетней Виктории сосредоточена только на состоянии дочери.

"Честно говоря, я так загружена состоянием ребенка, что даже не думаю о насильнике. Я верю в Бога. Мне говорят, что нужно отпустить, простить этого человека, и только тогда Всевышний откроет дорогу к излечению", - поделилась мама Вики Сабина Насирова.

Женщина пояснила, что за ходом следствия следит отец Вики.

"Периодически он признает свою вину, периодически отказывается, жалуется на давление со стороны людей. Но генетический анализ показал, что это он надругался над моим ребенком. Есть следы колес, отпечатки его пальцев на шее. Мой бывший супруг этим занимается", - заключила Сабина Насирова.

В Актау 20 августа похитили и изнасиловали шестилетнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии был обнаружен полицейскими спустя несколько часов.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 120 УК РК "Изнасилование". 24 августа стало известно, что полицейские Мангистауской области задержали подозреваемого в изнасиловании. В пресс-службе ДВД региона уточнили, что мужчина ранее состоял на учете в психоневродиспансере. 7 октября появилась информация о том, что он признан вменяемым. Государственный защитник подозреваемого Намиг Велиев рассказал, что ребенка заманили под предлогом погладить кошку.