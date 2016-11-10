Лилию Рах осудили на 7 лет

В Алмалинском районном суде вынесли приговор по громкому делу о похищении Хамро Суванова.

Сегодня суд признал Л. Рах виновной по статье ст.125 ч.2 пп 1, 8 и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает Zakon.kz.

На прениях в суде гособвинитель Каисова попросила Рах Лилию признать виновной по ст.125 ч.2 пп 1, 3, 4, 8 и назначить ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима

Паз Мири гособвинитель просила признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев.

Суд признал М. Паз виновной по статье ст.125 ч.2 пп 1,3,8 и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мисирова и Шалбаева прокурор просила признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет.

Суд признал Мисирова и Шалбаева виновными по ст.125 ч.2 пп 1,3,8 и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мисиров и Шалбаев не признают вины в похищении, но признают то, что они незаконно удерживали Суванова, что квалифицируется по ст. 126 УК РК. И, так как они примирились в суде с потерпевшим, согласно статье 68 УК РК они просили суд прекратить в их отношении уголовное преследование.

Сама Лилия Рах была сильно возмущена приговором суда, защита подсудимых будет обжаловать приговор.