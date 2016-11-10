Лилию Рах осудили на 7 лет

В Алмалинском районном суде вынесли приговор по громкому делу о похищении Хамро Суванова.
Сегодня суд признал Л. Рах виновной по статье ст.125 ч.2 пп 1, 8 и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает Zakon.kz.
На прениях в суде гособвинитель Каисова попросила Рах Лилию признать виновной по ст.125 ч.2 пп 1, 3, 4, 8 и назначить ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима
Паз Мири гособвинитель просила признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев.
Суд признал М. Паз виновной по статье ст.125 ч.2 пп 1,3,8 и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Мисирова и Шалбаева прокурор просила признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет.
Суд признал Мисирова и Шалбаева виновными по ст.125 ч.2 пп 1,3,8 и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Сама Лилия Рах была сильно возмущена приговором суда, защита подсудимых будет обжаловать приговор.
Напомним, в Алмалинском районном суде рассматривается дело о похищении человека. На скамье подсудимых известная байер Лилия Рах, основательница ювелирного бренда Мири Паз, Бахыт Шалбаев и Ислам
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