Лилию Рах осудили на 7 лет

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Лилию Рах осудили на 7 лет

В Алмалинском районном суде вынесли приговор по громкому делу о похищении Хамро Суванова.

Сегодня суд признал Л. Рах виновной по статье ст.125 ч.2 пп 1, 8 и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает Zakon.kz.

На прениях в суде гособвинитель Каисова попросила Рах Лилию признать виновной по ст.125 ч.2 пп 1, 3, 4, 8 и назначить ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима

Паз Мири гособвинитель просила признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев.

Суд признал М. Паз виновной по статье ст.125 ч.2 пп 1,3,8 и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мисирова и Шалбаева прокурор просила признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на 8 лет.

Суд признал Мисирова и Шалбаева виновными по ст.125 ч.2 пп 1,3,8 и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мисиров и Шалбаев не признают вины в похищении, но признают то, что они незаконно удерживали Суванова, что квалифицируется по ст. 126 УК РК. И, так как они примирились в суде с потерпевшим, согласно статье 68 УК РК они просили суд прекратить в их отношении уголовное преследование.

Сама Лилия Рах была сильно возмущена приговором суда, защита подсудимых будет обжаловать приговор.

Напомним, в Алмалинском районном суде рассматривается дело о похищении человека. На скамье подсудимых известная байер Лилия Рах, основательница ювелирного бренда Мири Паз, Бахыт Шалбаев и Ислам Мисиров. Они обвиняются по статье УК РК «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений». Потерпевший - гражданин Узбекистана Хамро Суванов, работавший раньше у Рах менеджером по продажам. В суде Суванов заявил, что не имеет претензий к Рах. Также он озвучил сумму долга бизнесвумен, и примерную сумму, которую выручил за ювелирные изделия, заложенные в ломбард. По показаниям потерпевшего, его удерживали в наручниках, практически не давая еды и воды, требуя возврата долга Мири Паз. По словам Суванова, Мири Паз решила его похитить после посещения гадалки, которая рассказала о наличии у потерпевшего крупной суммы денег. Также Суванов утверждал в суде, что ювелирные изделия Паз, которые впоследствии оказались в ломбарде, он получил в качестве залога - это Мири Паз должна была ему почти 200 тыс. долларов.

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