​183 казахстанских ребенка стали жертвами педофилов в 2016 году

111 человек в стране осудили за половые преступления против детей.

В 2016 году за половые преступления против детей в Казахстане осуждены 111 человек. Об этом в ходе заседания коллегии сообщил генеральный прокурор РК Жакип Асанов, передает Today.kz.

В начале своего выступления Асанов сообщил, что в мире каждые две минуты один ребенок подвергается сексуальному насилию, каждая третья девочка до 18 лет терпит сексуальное домогательство.

"В Казахстане в этом году от рук насильников пострадали 183 ребенка. Это намного меньше, чем в прошлом 2015 году, но, конечно, нельзя оценивать эту ситуацию сухими цифрами. Каждое происшествие – это трагедия для семьи, для всего общества, незаживающая рана в сердце ребенка. В этом году за половые преступления против детей осуждены 111 человек. Хотели посмотреть ситуацию в других странах, но оказалось, что мало кто открыто ведет такую статистику. Поэтому у нас, конечно, возникают вопросы, как эти страны изучают данную проблему, не имея всей этой картины. У нас же полный учет всех сексуальных преступлений и лиц, их совершивших. Благодаря этому мы проанализировали каждый такой случай и определили основные факторы и их условия", - сказал Жакип Асанов.

За пять лет в Казахстане удвоилось число преступлений, связанных с педофилией

Ранее в прокуратуре обнародовали статистику: за пять лет в Казахстане удвоилось число преступлений сексуального характера в отношении детей. Всплеск преступлений, по данным ведомства, пришелся на 2015 год - за пять месяцев было зарегистрировано 632 факта. Кроме того, за последние пять лет остались нераскрытыми почти три тысячи уголовных правонарушений против половой неприкосновенности, в том числе 605, совершенных в отношении несовершеннолетних. Не установлена судьба 444-х без вести пропавших женщин и 52-х несовершеннолетних, которые могли стать жертвами сексуального насилия.