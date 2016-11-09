Уборщица, выбросившая в мусорку флаг в Костанае, может получить срок

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Уборщица, выбросившая в мусорку флаг в Костанае, может получить срок

Техничке костанайского тренажерного зала грозит лишение свободы или многомиллионный штраф за незнание закона. Женщина выбросила в мусорный контейнер государственный флаг, сообщает «31 канал».

«Работница спорткомплекса «Султан», убираясь в тренажерном зале, обнаружила сложенный флаг. Когда раскрыла, увидела, что флаг имеет некоторые повреждения, помарки краски и решила, что флаг ценности не представляет, и вместе с другим мусором вынесла в мусорный контейнер», - говорит заместитель начальника УВД Костаная Нурлан Арыстанов.

Госсимвол на помойке обнаружили работники ближайшего ЦОНа и сразу сообщили на пульт 102. Найти нарушителя полицейским оказалось не сложно. Женщина не отрицала свою вину. Правда, заверила, что не знала об ответственности.

Теперь техничке может грозить штраф до 2000 МРП - это более 4 миллионов тенге, либо ограничение или даже лишение свободы сроком до двух лет. Флаг передали работникам городского акимата. Согласно правилам, решение об уничтожении госсимвола принимает специальная комиссия.

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