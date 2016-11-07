В Актюбинской области за незаконную охоту на сайгаков задержали егерей

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В Актюбинской области за незаконную охоту на сайгаков задержали егерей

При осмотре автомобиля правонарушителей были найдены охотничье ружье, ручная пила, патроны, а также сайгачьи рога.

В Актюбинской области за незаконную охоту на сайгаков были задержаны егеря, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области. Сообщается, что при осмотре автомобиля были найдены охотничье ружье 12-го калибра, ручная пила, 48 штук патронов 12-го калибра, а также четыре штуки сайгачьих рогов.

"4 ноября 2016 года примерно в 05:15 в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" на территории Иргизского района в местности Айырмола в 230 километрах от села Иргиз участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы за незаконную охоту на сайгаков задержан автомобиль марки УАЗ Hunter. В салоне автомашины находились три инспектора ГУ "Ыргыз-Торгайского государственного природного резервата", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей ведется досудебное расследование по статье 337 УК РК "Незаконная охота".

Также стало известно, что за семь дней проведения проверки на территории области выявлено 180 административных правонарушений и начато три досудебных расследования по статье 337 УК РК "Незаконная охота на сайгаков", статье 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".

Также, наложено штрафов на общую сумму 318 350 тенге, из которых взыскано 248 470 тенге за нарушения в рыбной отрасли, в области животного мира, в сфере оборота гражданского оружия. За нарушение правил охоты изъято 12 единиц охотничьего оружия, в том числе одно нарезное.

Республиканское оперативно–профилактическое мероприятие "Браконьер" на территории Актюбинской области проводятся с 1 по 10 ноября 2016 года.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ган....ны, помимо незаконной охоты надо по факту "Злоупотребление служебным полномочием" возбудить уголовное дело.
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07.11.2016, 18:01
фото пользователя pcproman
pcproman
Эти браконьеры не боятся ничего. Т. к. назание не серьезное. Надо законы менять, ибо потомкам ничего не останется. Вместо переименования улиц, названия государства и прочей ерунды.
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07.11.2016, 18:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
переименование улиц не ерунда, не стоит городить чепуху,если есть обоснованные претензии вперед в уполномоченный орган или на общественные слушания. Насчет ужесточения меры ответственности браконьерам согласен, также необходимо проработать зону ответственности соответствующих служб, здесь pcproman вопрос к тем кто раньше возмущался бракашами из числа бородачей на проверку сами грешат браокньерством, также те кто на море должен пресекать за сети собирают мзду по 40 штук и когда бородачи на.ууй местные послали начали мол типа бородачи типа тренировки..
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07.11.2016, 18:49
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