Пожар в Алматы в здании Almaty Towers

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Пожар в Алматы в здании Almaty Towers

Загорелась крыша пятиэтажного здания, в котором расположены кинотеатр Cinema towers 3D, ресторан, автомойка и офисные помещения. 80 человек эвакуированы.

Возгорание произошло на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова. По словам очевидцев, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля пятиэтажного здания, сообщает Zakon.kz.

"6 ноября в 18:04 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании по адресу: Бостандыкский район ул.Байзакова 280. Силы и средства выехали по повышенному номеру. Пожарные расчеты на месте. Производят эвакуацию людей и тушение пожара", - сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

В противопожарной службе пояснили, почему в момент пожара не могли выяснить количество погибших. Сообщается о шести погибших. Их личности пока не установлены.

"Личности и пол погибших устанавливаются. Предположительно, все погибшие – рабочие, проводившие монтажные работы на этаже", - сообщили в ДЧС Алматы.

Пожарные, работающие на месте рассказали, что вчера невозможно было искать, так как были обвалы.

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