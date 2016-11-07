Пожар в Алматы в здании Almaty Towers

Загорелась крыша пятиэтажного здания, в котором расположены кинотеатр Cinema towers 3D, ресторан, автомойка и офисные помещения. 80 человек эвакуированы.
Возгорание произошло на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова. По словам очевидцев, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля пятиэтажного здания, сообщает Zakon.kz.
"6 ноября в 18:04 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании
В противопожарной службе пояснили, почему в момент пожара не могли выяснить количество погибших. Сообщается о шести погибших. Их личности пока не установлены.
"Личности и пол погибших устанавливаются. Предположительно, все погибшие – рабочие, проводившие монтажные работы на этаже", - сообщили в ДЧС Алматы.
Пожарные, работающие на месте рассказали, что вчера невозможно было искать, так как были обвалы.
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