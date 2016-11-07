Жертва группового изнасилования в Есике заявила что ей угрожают

По слухам, опровергнутым в ДВД, один из участников изнасилования имеет отношение к правоохранительным органам.

Жибек Мусинова, ставшая жертвой группового изнасилования в Есике , рассказала об угрозах в свой адрес, передает Zakon.kz. Подробности девушка изложила на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка пишет:

"Друзья! Хочу поделиться с Вами со своими страхами и переживаниями! Все вы знаете, что по моему делу идут суды. Скоро вынесут приговор. На каждом процессе меня поддерживают мои родные и друзья, так же, как и со стороны насильников. Ожидая начала процесса и после окончания, я слышу в свой адрес угрозы, особенно со стороны их друзей, цитирую: «Если их посадят, мы поднимем весь Иссык против тебя!» Я не боюсь за себя! Самое страшное уже случилось со мной! Я боюсь за моих близких! Я не знаю, как они собираются мне мстить. Если эти люди поддерживают насильников, значит, они готовы на все. Меня поддерживают одноклассники, друзья моих братьев, мои подруги и друзья, которые меня хорошо знают. Огромная благодарность им за их поддержку! Все же немало поддерживающих и со стороны насильников…и это меня беспокоит. Если они в присутствии свидетелей открыто угрожают мне, на что они способны?" (стиль и орфография сохранены - прим. ред.).

Напомним, инцидент произошел в ночь на 15 августа в городе Есик Алматинской области . Четверо парней избили Жибек до потери сознания, увезли в неизвестном направлении, а затем изнасиловали. Утром Жибек обнаружили братья.

Мать девушки в социальных сетях опубликовала видеообращение к общественности, опасаясь, что дело могут закрыть из-за влиятельных связей главного фигуранта дела Алмаса Ермекова.

Четверо подсудимых обвиняются по различным статьям: по пункту 1, части 2 статьи 125 УК РК; по пункту 1, части 2, статьи 120 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 121 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 293 - обвиняются А.Ж Бектурсын, Н.Т. Елтай. По Пункту 1, части 2, статьи 125 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 120 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 121 УК РК - обвиняется А. А. Ермеков. Уголовное дело в отношении Е.Н. Ермекова поступило в суд 4 октября