Жертва группового изнасилования в Есике заявила что ей угрожают

По слухам, опровергнутым в ДВД, один из участников изнасилования имеет отношение к правоохранительным органам.
Жибек Мусинова, ставшая жертвой группового изнасилования в
Девушка пишет:
"Друзья! Хочу поделиться с Вами со своими страхами и переживаниями! Все вы знаете, что по моему делу идут суды. Скоро вынесут приговор. На каждом процессе меня поддерживают мои родные и друзья, так же, как и со стороны насильников. Ожидая начала процесса и после окончания, я слышу в свой адрес угрозы, особенно со стороны их друзей, цитирую: «Если их посадят, мы поднимем весь
Напомним, инцидент произошел в ночь на 15 августа в городе Есик
Мать девушки в социальных сетях опубликовала видеообращение к общественности, опасаясь, что дело могут закрыть из-за влиятельных связей главного фигуранта дела Алмаса Ермекова.
Четверо подсудимых обвиняются по различным статьям: по пункту 1, части 2 статьи 125 УК РК; по пункту 1, части 2, статьи 120 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 121 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 293 - обвиняются А.Ж Бектурсын, Н.Т. Елтай. По Пункту 1, части 2, статьи 125 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 120 УК РК; пункту 1, части 2, статьи 121 УК РК - обвиняется А. А. Ермеков. Уголовное дело в отношении Е.Н. Ермекова поступило в суд 4 октября
В ДВД
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