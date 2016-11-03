Бахытбека Есентаева приговорили к 9 годам заключения

Бахытбек Есентаев получил реальный срок заключения, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд приговорил бывшего мужа известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы ( Есентаева ) Бахытбека Есентаева к 9 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Защита Бахытбека Есентаева намерена обжаловать приговор.

Напомним, 19 октября в здании Межрайонного специализированного суда Талдыкоргана проходило разбирательство уголовного дела. В качестве обвиняемого выступал Бахытбек Есентаев, подозреваемый в покушении на убийство своей супруги Баян. В ходе слушаний стало известно, что продюсер просит суд не лишать свободы своего супруга.

" Баян Есентаева простила своего мужа и просит суд не лишать его свободы, а дать ему другое наказание за его деяния, которые он совершил по отношению к ней. Я считаю, это достойный мужской поступок, который исходит от Баян Есентаевой", - сообщил журналистам адвокат истицы Марат Аскарбеков.