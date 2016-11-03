Казахфильм: Жаманкулов не состоит в штате киностудии

"Казахфильм" заявляет, что Тунгышбай Жаманкулов был задействован в нескольких проектах киностудии в эпизодических ролях.

В АО "Казахфильм" отказались комментировать задержание народного артиста Казахстана, легенды казахского кино Тунгышбая Жаманкулова, сообщив, что он не состоит в штате киностудии, передает Sputnik.

Тунгышбай Жаманкулов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, предназначенных для съемок художественного фильма "Феникс". Он является генеральным продюсером картины. По версии следствия, Жаманкулов через субподрядные организации обналичил и похитил 69 миллионов тенге из 79 миллионов тенге, выделенных "Казахфильмом" на подготовительный этап производства фильма.

На данном этапе мы не можем комментировать ход следствия. Что касается лично Тунгышбая Жаманкулова, то он не состоит в штате АО "Казахфильм", - сообщили в "Казахфильм".

Также в хищении подозреваются управляющий директор по экономике и финансам АО "Казахфильм" и исполнительный продюсер фильма. Они с санкции суда арестованы. По информации киностудии, за последние годы он был задействован как актер в эпизодических ролях в фильмах "Сардар" (2003), "Кочевник" (2006), "Урановый тайфун" (2011), "Войско Мын Бала" (2012), "Виртуальная любовь" (2012).