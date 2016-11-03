Пьяный романтик в Актау подарил украденные гвоздики девушкам

Молодой парень ограбил цветочный магазин.
Пьяный молодой мужчина раздарил прохожим украденные им в павильоне цветы. Инцидент произошел вечером, 2 ноября в
Мужчина зашел в павильон, чтобы приобрести цветы для своей жены. Таким образом, житель Актау, гулявший с друзьями два дня, решил загладить вину перед супругой. Однако, в кармане у него осталось не более пятисот тенге и мужчина решил потратить их на пиво для снятия похмельного синдрома, но от своей идеи он отступать не хотел и просто украл цветы.
Впрочем, вместо того, чтобы отнести их супруге, как изначально планировалось, злоумышленник,встретив на улице девушек, начал дарить им украденные гвоздики. За этим делом его и поймал муж продавца цветочного павильона.
Сообщается, что дело завершилось примирением сторон, писать заявление на вора пострадавшие не стали. Какая мера будет принята к нему, не сообщается.
Подобный случай в
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