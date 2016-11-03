Пьяный романтик в Актау подарил украденные гвоздики девушкам

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Пьяный романтик в Актау подарил украденные гвоздики девушкам

Молодой парень ограбил цветочный магазин.

Пьяный молодой мужчина раздарил прохожим украденные им в павильоне цветы. Инцидент произошел вечером, 2 ноября в Актау, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Tumba.kz.

Мужчина зашел в павильон, чтобы приобрести цветы для своей жены. Таким образом, житель Актау, гулявший с друзьями два дня, решил загладить вину перед супругой. Однако, в кармане у него осталось не более пятисот тенге и мужчина решил потратить их на пиво для снятия похмельного синдрома, но от своей идеи он отступать не хотел и просто украл цветы.

Впрочем, вместо того, чтобы отнести их супруге, как изначально планировалось, злоумышленник,встретив на улице девушек, начал дарить им украденные гвоздики. За этим делом его и поймал муж продавца цветочного павильона.

Сообщается, что дело завершилось примирением сторон, писать заявление на вора пострадавшие не стали. Какая мера будет принята к нему, не сообщается.

Подобный случай в Актау произошел в прошлом году, тогда провинившийся перед супругой мужчина украл розы в цветочном павильоне.

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