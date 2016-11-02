Как будут казнить Кулекбаева в случае отмены моратория

О месте, где захоронено тело расстрелянного, сообщают близким через 2 года со дня захоронения.

В связи с мораторием на смертную казнь, введенным Указом Президента РК от 17 декабря 2003 года № 1251, исполнение приговора осужденному Кулекбаеву приостановлено. То есть осужденный будет содержаться в местах лишения свободы. В случае отмены моратория, исполняться решение суда будет в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РК, передает Zakon.kz.

Осужденный может в течение года обратиться к Президенту РК с ходатайством о помиловании . Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ранее чем через год со дня его вступления в силу. А в случае наличия моратория, также - не ранее чем по истечении одного года после его отмены.

"Основаниями для исполнения наказания в виде смертной казни являются вступивший в законную силу приговор суда, заключения Генерального Прокурора Республики Казахстан об отсутствии оснований для принесения протеста на приговор суда в порядке надзора, Председателя Верховного Суда Республики Казахстан об отсутствии оснований для рассмотрения дела в порядке надзора, а также уведомление об отклонении ходатайства о помиловании или акт об отказе осужденного от обращения с ходатайством о помиловании", - говорится в п.4 статьи 158 Уголовно-исполнительного кодекса РК.

В каких условиях, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РК, будет содержаться Кулекбаев

В Уголовно-исполнительном кодексе прописано, что "условия содержания лица, осужденного к смертной казни , обеспечивают его усиленную охрану и изоляцию в одиночной камере".

Будучи в заключении, осужденный на смертную казнь может получать помощь юриста, медицинскую помощь, получать и отправлять письма без ограничения. Осужденному положено одно краткосрочное свидание в месяц с супругой и близкими, ежедневная 30-ти минутная прогулка.

"Осужденные к смертной казни, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу, но вопрос о помиловании не решен либо ходатайство которых о помиловании удовлетворено, до направления в учреждение для дальнейшего отбывания наказания содержатся в условиях, предусмотренных статьей 141 настоящего Кодекса", - говорится в кодексе. То есть, в учреждениях чрезвычайной безопасности для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

В случае, если ходатайство о помиловании отклонено, осужденный к смертной казни до направления в соответствующие учреждения для исполнения приговора содержится в условиях, предусмотренных частью 4 статьи 145 Кодекса.

Как будет казнен Кулекбаев в случае отмены моратория и отклонения ходатайства о помиловании

Порядок казни прописан в статье 160 Кодекса.

Смертная казнь непублична, исполняется путем расстрела. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, который должен констатировать наступление смерти.

Администрация учреждения, исполнившего наказание, обязана поставить в известность об исполнении смертной казни суд, вынесший приговор, а также супругу или одного из близких родственников осужденного. О месте захоронения трупа сообщают супруге или родственникам по истечении двух лет со дня захоронения.