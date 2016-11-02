Как будут казнить Кулекбаева в случае отмены моратория

О месте, где захоронено тело расстрелянного, сообщают близким через 2 года со дня захоронения.
В связи с мораторием на смертную казнь, введенным Указом
Осужденный может в течение года обратиться к Президенту РК с ходатайством о
"Основаниями для исполнения наказания в виде смертной казни являются вступивший в законную силу приговор суда, заключения Генерального Прокурора Республики Казахстан об отсутствии оснований для принесения протеста на приговор суда в порядке надзора, Председателя
В каких условиях, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РК, будет содержаться Кулекбаев
В Уголовно-исполнительном кодексе прописано, что "условия содержания лица, осужденного к
Будучи в заключении, осужденный на смертную казнь может получать помощь юриста, медицинскую помощь, получать и отправлять письма без ограничения. Осужденному положено одно краткосрочное свидание в месяц с супругой и близкими, ежедневная 30-ти минутная прогулка.
"Осужденные к смертной казни, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу, но вопрос о помиловании не решен либо ходатайство которых о помиловании удовлетворено, до направления в учреждение для дальнейшего отбывания наказания содержатся в условиях, предусмотренных статьей 141 настоящего Кодекса", - говорится в кодексе. То есть, в учреждениях чрезвычайной безопасности для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
В случае, если ходатайство о помиловании отклонено, осужденный к смертной казни до направления в соответствующие учреждения для исполнения приговора содержится в условиях, предусмотренных частью 4 статьи 145 Кодекса.
Как будет казнен Кулекбаев в случае отмены моратория и отклонения ходатайства о помиловании
Порядок казни прописан в статье 160 Кодекса.
Администрация учреждения, исполнившего наказание, обязана поставить в известность об исполнении смертной казни суд, вынесший приговор, а также супругу или одного из близких родственников осужденного. О месте захоронения трупа сообщают супруге или родственникам по истечении двух лет со дня захоронения.
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