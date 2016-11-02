Судьба Кулекбаева пока под вопросом

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Судьба Кулекбаева пока под вопросом

Фото today.kz.

Александр сообщил, что если в срок до 15 суток будет снят мораторий на смертную казнь, то приговор в отношении Кулекбаева будет приведен в действие, передает корреспондент ИА "NewTimes.kz".

"Приговор для меня неожиданный в силу наличия моратория на исполнение смертной казни. Для меня изначально было не совсем обычно услышать, что прокурор запрашивает смертную казнь. Обычно, зная о моратории, они просят пожизненное. Но после того, что прокурор запросил смертную казнь, дальнейшее решение суда выглядит вполне закономерным", - сказал Александр.

В разговоре с корреспондентом редакции Александр отметил, что для него приговор стал хоть и неожиданным, тем не менее, закономерным.

Юрист также отметил, что он сам поддерживает смертную казнь в Казахстане.

"Смертная казнь однозначно нужна. Есть ряд преступлений, за которые, как я считаю, такой приговор необходим. Вне зависимости от политической обстановки и от ситуации", - добавил он.

На вопрос о том, может ли отмена моратория поспособствовать приведению приговора в отношении Кулекбаева в действие, юрист ответил следующим образом.

"Обычно введенные законы не имеют обратной силы. Тут еще все зависит от того, как сформулирован приговор. В случае с решением суда по делу Кулекбаева есть один непонятный момент - отсутствие возможности обжаловать приговор. По нашему закону приговор можно обжаловать в течение 15 суток. Так вот, если за 15 суток отменят мораторий, то Кулекбаева казнят", - сообщил Каплан.

"Судьба Кулекбаева пока находится под вопросом: либо он долго будет сидеть в тюрьме, дожидаясь отмены моратория, либо мораторий будет снят или изменен с учетом применения смертной казни для отдельных видов преступлений, и тогда Кулекбаева ждет смертная казнь", - написал на своей странице юрист Александр Каплан.

Генеральная прокуратура на вопрос об их позиции относительно приговора снова напомнила о том, что в стране имеется мораторий на исполнение смертной казни, что не запрещает судам назначать такую меру наказания.

"Согласно Указу президента от 17 декабря 2003 года № 1251 в Казахстане введен мораторий на исполнение смертной казни. В последний раз судами выносились приговоры со смертной казнью в 2006 году, более 10 лет назад. Статья 255 Уголовного кодекса, по которой обвиняется Кулекбаев, предусматривала три альтернативы - лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, пожизненное лишение свободы либо смертную казнь. С учетом тяжести совершенных преступлений суд решил назначить наиболее строгую меру наказания", - сообщили в генпрокуратуре.

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