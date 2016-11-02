Кулекбаева приговорили к смертной казни

Сегодня вынесли приговор алматинскому стрелку.
Подсудимый Руслан Кулекбаев приговорен к смертной казни, сообщает Zakon.kz. Он признал свою вину.
Кулекбаев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.255 ч.4 (акт терроризма); 99 ч.2(убийство двух и более лиц); 24 ч.3;99 ч.2 (покушение на убийство); 192 ч.4 (разбойное нападение группой лиц); 287 ч.4 (незаконный оборот оружия); 288 ч.2 (незаконное изготовление оружия); 291 ч.4(хищение оружия); 200 ч.4 (угон автомобиля); 126 ч.2 (незаконное лишение свободы) УК РК.
Сам Кулекбаев признан признан был вменяемым. На скамье подсудимых вместе с ним находились еще пять человек.
Уголовное дело объемом 61 том, по делу проходили 6 подсудимых, в отношении 5 была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении Абдимомына Н. - подписка о невыезде, 23 потерпевших, 72 свидетеля, 6 адвокатов.
Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.
По данным МВД РК, в 10.54 час. подозреваемый Руслан Кулекбаев зашел в здание Алмалинского РУВД и ранил постового полицейского, завладев его оружием. Он ранил 3 полицейских и 1 гражданского. Далее он захватил автомобиль и, угрожая водителю, заставил его ехать к зданию ДКНБ. По пути обстрелял проезжавшую мимо патрульную машину, ранив двоих полицейских. У здания КНБ он открыл огонь по полицейским, одного ранил, второго убил. После чего он попытался завладеть машиной, в которой сидел пограничник. Преступник убил его, ранил еще одного человека. Далее он захватил машину Лада и приказал водителю ехать по ул. Абылай хана к ДГД. По пути ранил двух полицейских, зажавших машину. Один сотрудник скончался. В ДГД преступника ранил полицейский Аян Галиев, сам при этом получив смертельное ранение. Другой полицейский задержал Кулекбаева. После чего его доставили в больницу, где он дал показания после того как пришел в себя.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.