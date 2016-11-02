Кулекбаева приговорили к смертной казни

Сегодня вынесли приговор алматинскому стрелку.

Подсудимый Руслан Кулекбаев приговорен к смертной казни, сообщает Zakon.kz. Он признал свою вину.

Кулекбаев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.255 ч.4 (акт терроризма); 99 ч.2(убийство двух и более лиц); 24 ч.3;99 ч.2 (покушение на убийство); 192 ч.4 (разбойное нападение группой лиц); 287 ч.4 (незаконный оборот оружия); 288 ч.2 (незаконное изготовление оружия); 291 ч.4(хищение оружия); 200 ч.4 (угон автомобиля); 126 ч.2 (незаконное лишение свободы) УК РК.

Сам Кулекбаев признан признан был вменяемым. На скамье подсудимых вместе с ним находились еще пять человек.

Уголовное дело объемом 61 том, по делу проходили 6 подсудимых, в отношении 5 была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении Абдимомына Н. - подписка о невыезде, 23 потерпевших, 72 свидетеля, 6 адвокатов.

Напомним, нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло 18 июля утром.