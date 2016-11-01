Автобус направлявшийся из Бишкека в Москву, опрокинулся в кювет в Актюбинской области

Следующий из Бишкека в Москву автобус попал в ДТП на территории Казахстана в Актюбинской области. В автобусе находилось 20 кыргызстанцев, передает КирТАГ.

Посольство Кыргызстана в Казахстане сообщает, что в целях выяснения информации проведены консультации с департаментом консульской службы МИД РК, дежурной частью МВД Казахстана, Комитетами по чрезвычайным ситуациям и дорожной полиции МВД РК, а также с дежурными частями ДВД Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Актюбинской области.

«На второй день следования, 30 октября, где-то в степях Казахстана примерно в 04 утра наш автобус с 20 пассажирами из Кыргызстана перевернулся. Все пассажиры получили значительные травмы. Пять человек в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу», - написала на своей странице в Facebook пассажирка автобуса Нуркыз Назаркулова.

«По информации вышеназванных компетентных органов сведений о подобном дорожно-транспортном происшествии в РК не зарегистрировано. Вместе с тем, посольство связалось по телефону с пострадавшей Нуркыз Назаркуловой. С ее слов в ночь с 29 на 30 октября 2016 года в 05:30 утра в Актюбинской области Республики Казахстан водитель Мерседес-Спринтера, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет», - сообщает посольство.

По информации посольства, в салоне находилось 18 пассажиров и два водителя. В результате ДТП водители и пассажиры получили различные травмы. После осмотра врачей и оказания неотложной помощи, в больнице Хромтауского района Актюбинской области, 13 пострадавших на другом автотранспорте продолжили свой путь в Российскую Федерацию, пятеро пострадавших приняли решение вернуться в Кыргызстан.

«Со слов Назаркуловой, в связи с отсутствием претензий к водителям-перевозчикам со стороны пострадавших официального обращения в компетентные органы РК не поступало. Мерседес-Спринтер направлялся в Москву из Бишкека, водители и пассажиры, которого являются гражданами Кыргызстана», - сообщает посольство.