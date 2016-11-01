В нетрадиционные религиозные течения казахстанцев вовлекают через соцсети

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В нетрадиционные религиозные течения казахстанцев вовлекают через соцсети

По официальным данным в Казахстане насчитывается около 16 тысяч салафитов.

Казахстанцы вовлекаются в нетрадиционные религиозные течения через социальные сети. Такое мнение высказал руководитель управления религиоведческой экспертизы Комитета по делам религии Министерства по делам религии и гражданского общества РК, доктор теологических наук Балгабек Мырзаев во время встречи информационно-разъяснительной группы, созданной по инициативе Комитета, с общественностью Западно-Казахстанской области. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«После происшествия в Актобе мы беседовали с жителями города - приверженцами нетрадиционных религиозных направлений. По официальным данным, у нас насчитывается около 16 тысяч салафитов. В результате исследования стало известно, что только в Актюбинской области 4-5 тыс жителей придерживаются салафитского направления. Среди руководителей экстремистских и радикальных общин 85% не имеют специального религиозного образования. Мы считаем, что есть две основные причины массового ухода казахстанцев в чуждые нам течения. Во-первых, низкая религиозная грамотность, во-вторых - они попадают в деструктивные организации под влиянием агитации и пропаганды в социальных сетях», - сказал Мырзаев.

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Марат Токжанов, в свою очередь, отметил, что религиозный вопрос сегодня стал очень актуальным. Поэтому важно, чтобы принимались меры по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма с участием общественности.

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