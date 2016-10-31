11 кг взрывчатки заготовили предполагаемые террористы из Балхаша

На скамье подсудимых 8 жителей Балхашского региона.
В уголовном деле о подготовке терактов в
«Мой подзащитный Ерлан Усенов признает факт участия. Но изначально он сомневался в том, что ему предлагали. С момента задержания он активно сотрудничал со следствием, содействовал, поэтому еще во время следствия мы пошли на процессуальное соглашение», - прокомментировал Нурпеисов.
По его словам, подзащитный выполнил практически все условия процессуального соглашения.
«Он показал все схроны (со взрывчаткой прим. авт.). Он дал все признательные показания. Он активно содействовал следствию. В процессуальном соглашении мы указывали, чтобы применить минимальную меру наказания», - сказал адвокат.
По его сведениям, в схронах находилось 11 кг взрывчатки.
Другие подробности уголовного дела адвокат не стал раскрывать. «Это материалы уголовного дела, это будет исследоваться», - отметил собеседник.
Адвокат считает, что самое главное разобраться в причинах, подтолкнувших к созданию террористической группы. «Я верю, что мы сможем разобраться в первопричинах данного явления. Ведь это не единичный факт. Были и Актюбинские события, и дело «алматинского стрелка». То есть главное выяснить, почему это произошло, установить причину», - подчеркнул Нурпеисов.
Как сообщалось ранее, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам
На скамье подсудимых 8 жителей Балхашского региона. Уголовное дело рассматривает судья Кайрат
Напомним, в
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