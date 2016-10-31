28-летнего актюбинца осудили за неуплату алиментов. Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы с привлечением к 200 часам принудительного труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.

"Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области 28-летний житель Кандыагаша признан виновным по статье "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".

Как установило следствие, несмотря на наличие возможности работать и помогать своему шестилетнему ребенку, мужчина неоднократно менял место работы сразу после того, как о его занятости узнавал судебный исполнитель и направлял исполнительный лист для удержания алиментов", - сообщили в прокуратуре.

Как оказалось, мужчина успел поработать на нескольких предприятиях Актюбинской и Павлодарской областей. Долг по алиментам составляет более 700 тысяч тенге.

На сегодня в Актюбинской области при координации прокуратуры трудоустроены 29 должников, 27 объявлены в розыск, более двух тысяч ограничены в праве выезда за пределы страны, 133 человека привлечены к административной ответственности в виде ареста. В должниках числятся более восьми тысяч человек, которые должны заплатить своим детям 42 миллиона тенге.

В этой связи прокуратура разъясняет, что неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей является уголовным правонарушением и влечет ответственность в виде ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет.