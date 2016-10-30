Вступившись за дочку, женщина нанесла сожителю удар ножом в сердце

Карагандинцы Валентина Зубова и Олег Журавлев прожили вместе более трех лет. Они не работали, а у 33-летней Зубовой еще была и дочь дошкольного возраста. Но девочка практически всегда находилась у бабушки, сообщают «Криминальные новости«.

— Олег часто просил у меня денег, — признается мать Журавлева. — Давала, если они у меня имелись. Сын же, как ему не помочь. Хотя знала, что иногда он злоупотреблял спиртными напитками. Но не сказать, что являлся пьющим человеком. У Олега был спокойный характер. Никогда не замечала, чтобы он являлся инициатором какого-либо конфликта.

Валентина Зубова запросто могла с сожителем уйти в загул на несколько дней. Но потом быстро приходила в себя. В принципе, сожители могли быстро спиться, если было бы на что покупать спиртное. Что касается их взаимоотношений, то они были трудными. Постоянно переругивались между собой по мелочам. Получилось так, что Валентина Зубова в припадке ярости облила Журавлева крутым кипятком. Мужику пришлось чуть ли не месяц пролежать в больнице. Другой бы на его месте обиделся на подругу и давно порвал с ней все связи.

Однажды Зубова и Журавлеву пригласил в гости их общий знакомый. Мужчина был инвалидом, обитал в одиночестве в двухкомнатной квартире. Человеком он являлся добрым, безотказным. А позвал к себе пару на гулянку, так как должен был получить пенсию.

Валентина, в свою очередь, связалась с родительницей.

— Мама, с Олегом будем находиться у дяди Гоши — он должен пенсию получить. Ты тоже подъезжай с дочкой: хоть искупаетесь.

Дело в том, что в доме знакомого имелась горячая вода, а у матери ее не было. В квартире гостеприимного мужчины собралась большая компания: сюда кроме Олега, Валентины, ее матери и дочери подтянулись еще несколько знакомых. Всего около десяти человек. Мужики на деньги инвалида купили спиртное, продукты, женщины приготовили первое, второе… Гуляли два дня, пока между Зубовой и Журавлевым не произошел очередной конфликт. Как всегда, повод для выяснения отношений оказался пустяковым.

Все началась с Жанны, несовершеннолетней дочери Валентины. Мама, занятая выпивкой со своими знакомыми, на ребенка никакого внимания не обращала. Зубовой почему-то в голову не пришло, что дочь надо накормить, а потом уложить спать.

— Проснулась в 1.00 ночи от того, что захотелось кушать, — вспоминает девочка. — Прошла на кухню, где находились мама и дядя Олег. Отчим посадил меня на колени, и я стала кушать суп. Уже насытившись, хотела уйти, но дядя Олег налил мне в тарелку дополнительную порцию. Сказал, чтобы съела «добавку». А она в горло уже не полезла: стало плохо, и меня вырвало…

Увидев это, нетрезвый Журавлев нецензурно выразился в адрес смутившейся Жанны. Словом, досталось и девочке, и ее маме. Жанна, чувствуя, что между взрослыми начинает разгораться ссора, ушла в соседнюю комнату.

— Стали с сожителем ругаться, — повествует Валентина Зубова. — Олег схватил меня рукой за подбородок, стал трясти. При этом продолжал оскорблять мою малолетнюю дочь. Назвал ее будущей проституткой. Не выдержала такого унижения со стороны сожителя. Схватила со стола нож, размахнулась и ударила им Журавлева в грудь. Олег сразу упал на пол, он попытался встать, облокотившись о стенку, но закрыл глаза и замер.

Женщина сначала и не поняла, что сожитель умер. Ахнув, кинулась к нему, пыталась привести в чувство. Смерть Олега Журавлева была мгновенной: лезвие ножа повредило сердце и легкое. Валентина не помнит, кто из проснувшихся гостей дяди Гоши вызвал сотрудников полиции и «скорую помощь». Женщина находилась в шоке от случившегося.

На заседании в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области мать потерпевшего потребовала назначить суровую меру наказания.

Валентину Зубову приговорили к девяти годам лишения свободы.