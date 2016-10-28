В Хромтау злоумышленники сожгли машину районного прокурора

Иллюстративное фото.

Произошло это вчера.

Как сообщают читатели "Диапазона", Тойоту прокурора подожгли во дворе его дома, машина его собственная, выгорел салон. Узнать какие-либо подробности пока не удалось, телефон пресс-секретаря облпрокуратуры не доступен.

Сегодня в 9.30 в Хромтау проходит встреча генпрокурора Жакыпа Асанова с населением, он возглавлял рабочую группу, которая работала месяц в Актюбинской области. В составе группы в область приехали 200 специалистов из Астаны.

Они встречались с населением, разъясняли, какую помощь можно получить от государства, в том числе на открытие своего дела, чтоб люди могли обеспечить себя работой, теологическую тему, бригады врачей из Астаны там же, в селах, вели прием больных.