В Хромтау злоумышленники сожгли машину районного прокурора

Иллюстративное фото.
Произошло это вчера.
Как сообщают читатели "Диапазона", Тойоту прокурора подожгли во дворе его дома, машина его собственная, выгорел салон. Узнать какие-либо подробности пока не удалось, телефон пресс-секретаря облпрокуратуры не доступен.
Сегодня в 9.30 в Хромтау проходит встреча генпрокурора Жакыпа Асанова с населением, он возглавлял рабочую группу, которая работала месяц в Актюбинской области. В составе группы в область приехали 200 специалистов из Астаны.
Они встречались с населением, разъясняли, какую помощь можно получить от государства, в том числе на открытие своего дела, чтоб люди могли обеспечить себя работой, теологическую тему, бригады врачей из Астаны там же, в селах, вели прием больных.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.