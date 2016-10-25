Кулекбаева вывели из зала за неуважение к суду

Подсудимый отказался принимать во внимание замечание председательствующего судьи.

Суд сделал предупреждение главному подсудимому в деле о теракте в Алматы Руслану Кулекбаеву, сообщает BNews.kz из зала учреждения ЛА – 155/18 ДУИС МВД РК (СИЗО).

«Вчера мы отнеслись к вам с пониманием и позволили отвечать на вопросы с места, так как вы сказали о плохом самочувствии. Но сегодня согласно ст. 346 УПК вы должны выполнять требования суда. Попрошу вас сесть с левой стороны», - сказал судья Ерлан Болатов.

Однако подсудимый отказался принимать во внимание замечание председательствующего судьи. В связи с чем Кулекбаев выведен из зала суда.