Кулекбаева вывели из зала за неуважение к суду

Подсудимый отказался принимать во внимание замечание председательствующего судьи.
Суд сделал предупреждение главному подсудимому в деле о теракте в Алматы Руслану Кулекбаеву, сообщает BNews.kz из зала учреждения ЛА – 155/18 ДУИС МВД РК (СИЗО).
«Вчера мы отнеслись к вам с пониманием и позволили отвечать на вопросы с места, так как вы сказали о плохом самочувствии. Но сегодня согласно ст. 346 УПК вы должны выполнять требования суда. Попрошу вас сесть с левой стороны», - сказал судья Ерлан Болатов.
Однако подсудимый отказался принимать во внимание замечание председательствующего судьи. В связи с чем Кулекбаев выведен из зала суда.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.