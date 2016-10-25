Кулекбаева вывели из зала за неуважение к суду

Автор:
Кулекбаева вывели из зала за неуважение к суду

Подсудимый отказался принимать во внимание замечание председательствующего судьи.

Суд сделал предупреждение главному подсудимому в деле о теракте в Алматы Руслану Кулекбаеву, сообщает BNews.kz из зала учреждения ЛА – 155/18 ДУИС МВД РК (СИЗО).

«Вчера мы отнеслись к вам с пониманием и позволили отвечать на вопросы с места, так как вы сказали о плохом самочувствии. Но сегодня согласно ст. 346 УПК вы должны выполнять требования суда. Попрошу вас сесть с левой стороны», - сказал судья Ерлан Болатов.

Однако подсудимый отказался принимать во внимание замечание председательствующего судьи. В связи с чем Кулекбаев выведен из зала суда.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.10.2016, 10:07
  
Руслан Кулекбаев: Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь 2
24.10.2016, 17:43
  
Кулекбаев дал признательные показания по делу о теракте в Алматы
24.10.2016, 15:05
  
Обвинительное заключение Кулекбаеву по факту убийства Сотниковой зачитали в суде
24.10.2016, 11:28
  
Актюбинца судят за участие в войне на Украине 42
24.10.2016, 10:39
  
Причастность к теракту пятерых подсудимых по делу Кулекбаева адвокаты отрицают
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Алматы у охранника банка нападавшие отняли травматический пистолет
22-летняя мать утопила в реке собственного ребенка в Семее
Руслан Кулекбаев: Даже если меня лишат свободы пожизненно, я не раскаюсь 2
В Алматы преступники завладели оружием охранника банка
Кулекбаев дал признательные показания по делу о теракте в Алматы
В алматинском зоопарке погиб 6-летний гепард 1
Обвинительное заключение Кулекбаеву по факту убийства Сотниковой зачитали в суде
Семьям погибших казахстанцев при крушении МИ-8 в России выплатят компенсацию
Актюбинца судят за участие в войне на Украине 42
Причастность к теракту пятерых подсудимых по делу Кулекбаева адвокаты отрицают