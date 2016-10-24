Актюбинца судят за участие в войне на Украине

Обвиняемый утверждает, что просто хотел помочь людям, не воевал, а раздавал гуманитарную помощь, передает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Начался суд над подозреваемым в участии в вооружённом конфликте на Донбассе. Следствие считает, что Максим Ермолов воевал на стороне ополченцев, охранял объекты. В конце августа его объявили в розыск после того, как он не явился на суд в Актобе. После задержания взяли под стражу. Адвокат Ермолова пояснила, что он скрывался от суда потому что боялся, мужчину напугали в том числе и сообщения о нем в СМИ.

В своей речи гособвинитель Багдат Байтурин отметил, что Ермолов обвиняется по ст. 172. Своей вины он не признает.

По данным следствия, Ермолов на автобусе доехал до Оренбурга, потом поездом до Ростова-на-Дону. После этого приехал в Таганрог, по паспорту перешёл границу. У него были позывные "Малой" и "Ермол". Ермолов говорит, что о конфликте на Украине узнал по телевизору. Хотел просто помочь народу.

В Актобе жил с матерью и младшим братом. Знакомым и матери сказал что уехал в Москву. Мать его искала, даже просила помощи у ДКНБ. На суд она не пришла. В Донецке он помогал развозить гуманитарную помощь из России, завалы разбирали.

- Из меня сделали какого то супер бойца - давал показания в суде Ермолов, - оружие нам не выдавали, стрелять из автомата не обучали. Присягу я не давал. Один раз я сфотографировался с оружием, мы попросили у постового. Зарплату я не получал.

Суд идёт. Подробности читайте в "Диапазоне".