Причастность к теракту пятерых подсудимых по делу Кулекбаева адвокаты отрицают

Адвокат подсудимого Кусаинова также говорит, что его подзащитный не грабил предпринимателя Мещерякова.

Адвокаты пятерых подсудимых по делу об убийстве шестерых человек Русланом Кулекбаевым в Алматы заявили, что их подзащитные не причастны к теракту, передает Информбюро.

"Мой подзащитный Ербол Кусаинов не имеет отношения к тем событиям, – заявил адвокат Шамен Жалкенов. – Все остальные подсудимые (кроме Кулекбаева. – Авт.) к теракту отношения не имеют".

Кусаинова обвиняют в том, что вместе с Кулекбаевым он ограбил предпринимателя Мещерякова в Алматы, подкараулив его возле дома. По словам защитника Кусаинова, есть показания жителей дома, в котором живёт Мещеряков, которые утверждают, что Кулекбаев был один.

Подсудимый Ербол Кусаинов 1984 года рождения – уроженец Жамбылской области. Был в составе преступной группировки с участием Руслана Кулекбаева. С 2009 года исповедует салафизм. Ранее совершал уголовные преступления.

В Алматы продолжают судить Кулекбаева и ещё пятерых человек. Подозреваемый в убийстве шести человек Рулан Кулекбаев, отказался вставать в зале суда.

18 июля в Алматы Руслан Кулекбаев застрелил шесть человек. Ему хватило 24 минуты, чтобы убить четверых стражей порядка и двух гражданских лиц, а также ранить шестерых, в том числе пятерых представителей правоохранительных органов в разных районах города.

В тот же день Кулекбаев был ранен и задержан.

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, Руслан Кулекбаев на допросе рассказал следователям, что стрелял в полицейских из мести.