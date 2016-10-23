Семилетнюю девочку сбили на дороге в Актау

Врачи диагностировали легкое сотрясение головного мозга. Об этом сообщает Лада.

Отец пострадавшей девочки рассказал о произошедшем инциденте.



- Она играла и выбежала на дорогу, где нет пешеходного перехода. Водитель не заметил ее и сбил мою дочку. После случившегося он привез ее домой, а потом мы поехали в больницу. В целом, никаких переломов не было. Врачи диагностировали легкое сотрясение головного мозга. Ее жизни ничего не угрожает, - рассказал отец пострадавшей девочки.



Тем временем жители Актау по WhatsApp пересылают друг другу сообщения с просьбой откликнуться свидетелей, видевших момент аварии.



- Действительно, это мы распространяли данные сообщения. Водитель, сбивший нашу дочку, сначала пропал, но потом сам пришел к нам домой. Выражаем благодарность неравнодушным людям, которые пытались помочь нам в этой ситуации, - рассказали родные девочки.

Напомним, в октябре прошлого года у магазина «Мечта» в 14 микрорайоне водитель Daewoo Nexia сбил девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.



Сообщалось, что по данному ДТП в отношении водителя заведено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).



Судмедэкспертиза установила, что девушка получила легкие телесные повреждения.



Дело переквалифицировали на статью 610 часть 2 административного кодекса РК (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).



В декабре 2015 года стало известно: дело в отношении водителя Daewoo Nexia рассмотрено и прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.