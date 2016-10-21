В Балхаше осудили продавщицу, которая продала ночью банку пива

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В Балхаше осудили продавщицу, которая продала ночью банку пива

Суд не устроило оправдание, что женщина не знала о запрете реализации алкоголя после 23:00.

Специализированный административный суд города Балхаш признал виновной продавца магазина, которая после 23 часов реализовала банку пива, о чём был сразу составлен протокол, передает Информбюро.

"В суде правонарушитель вину признала, в содеянном раскаялась, факт, указанный в протоколе, подтвердила. Также, дала пояснение, что не знала о запрете на торговлю алкоголем в ночное время", - сообщает пресс-служба суда.

Суд вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 14 847 тенге.

Согласно законодательству РК, запрещается розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе:

- по алкогольной продукции с процентным содержанием спирта свыше 30% (крепкоалкогольная продукция: водка, коньяк, ром, виски и т.д.) с 21 до 12 часов следующего дня;

- по остальным видам алкоголя, содержащим менее 30% спирта (пиво, вино, шампанское и т.д.) ограничение действует с 23 до 8 часов следующего дня.

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