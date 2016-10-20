После встречи в суде с насильниками Жибек Мусинова рассказала о своих впечатлениях

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После встречи в суде с насильниками Жибек Мусинова рассказала о своих впечатлениях

"Оказалось тяжело для меня увидеть их опять" - Жибек Мусинова.

Пострадавшая от рук нескольких насильников Жибек Мусинова в Facebook поделилась своими эмоциями и поблагодарила всех неравнодушных за поддержку, передает Zakon.kz.

"Я благодарна всем, кто меня поддерживает, за добрые пожелания, за то что не остались в стороне!!! Оказалось тяжело для меня увидеть их опять. Я еле сдерживалась, чтобы не показать им свои слезы, и не показать свою слабость. Хотелось вцепиться им в горло и разорвать", - написала Жибек.

Мусинова также отметила, что родственники подозреваемых, которые раньше приходили к ней домой и говорили хорошие слова, в суде кардинально сменили тон общения и нагрубили ей.

"Успокаивает меня то, что со мной Айман Умарова. Я уверена, что с ней я добьюсь справедливости!!!", - написала девушка.

Напомним, 19 октября в Енбекшиказахском районном суде начался процесс по громкому делу об изнасиловании девушки в Есике. На скамье подсудимых четверо парней. Им вменяют обвинения по нескольким статьям УК РК. Слушание было перенесено из-за неразберихи с обвинительными актами.

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