Баян Есентаева попросила прекратить уголовное преследование мужа

Об этом заявил адвокат продюсера.

Баян Есентаева простила мужа и попросила прекратить уголовное преследование. Об этом корреспонденту Today.kz сообщил адвокат известного продюсера.

Также стало известно, что интересы Есентаевой в суде защищает отец казахстанской певицы и актрисы Аши Матай.

18 октября в Талдыкоргане прошел суд над супругом Баян Есентаевой Бахытбеком Есентаевым. Известный продюсер появилась в суде в сопровождении дочери Айсауле Бахытбек и сестры Багым Мухитденовой.