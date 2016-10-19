Баян Есентаева попросила прекратить уголовное преследование мужа

Об этом заявил адвокат продюсера.
Баян Есентаева простила мужа и попросила прекратить уголовное преследование. Об этом корреспонденту Today.kz сообщил адвокат известного продюсера.
Также стало известно, что интересы Есентаевой в суде защищает отец казахстанской певицы и актрисы Аши Матай.
18 октября в Талдыкоргане прошел суд над супругом Баян Есентаевой Бахытбеком Есентаевым. Известный продюсер появилась в суде в сопровождении дочери Айсауле Бахытбек и сестры Багым Мухитденовой.
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